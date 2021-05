Rugby Top 14 : l'ASM à l'Arena pour mettre la dose au Racing

Vainqueurs en Champions Cup, puis en Top 14 au Michelin, les Racingmen restent sur quatre défaites d'affilée, et ont vu les Clermontois les doubler pour s'emparer de la troisième place place du classement. Les Franciliens veulent se relancer. L'ASM doit encore valider sa qualification.

"Ce qu'on veut, c'est se qualifier". Franck Azéma ne sait peut-être pas encore ce qu'il fera le 1er juillet, mais il sait où il veut aller en cette fin de saison. Alors qu'il reste 4 matchs à jouer, les rugbymen de l'ASM vont affronter uniquement des concurrents directs pour la qualification en Top 14. Les réceptions de Toulon et la Rochelle au Michelin, et deux déplacements à Toulouse, et au Racing cette après-midi.

Le week-end dernier, les Clermontois ont doublé les Franciliens et se sont emparés seuls de la 3e place du classement. Battus à domicile dans le derby parisien par le Stade Français, les Racingmen restent sur 4 défaites d'affilées. La réaction est donc attendue, à défaut d'être redoutée, ce samedi à l'Arena.

"On est en bonne position entre guillemets, on est toujours en vie" positive Morgan Parra. Le demi de mêlée clermontois sait que "ce sera un gros combat, avec vingt premières minutes durant lesquelles ils vont vouloir s'imposer".

Deux défaites au Michelin contre le Racing

Le Racing est venu gagner à deux reprises au Michelin cette saison, d'abord en quart de finale de Champions Cup, puis en Top 14. L'ASM s'est imposée à l'Arena en 2018, mais c'est la seule défaite du Racing lors des sept derniers matchs entre les deux équipes.

Le match Racing-ASM est à vivre en intégralité ce samedi dès 14h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.