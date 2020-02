Rugby Top 14 : l'ASM Clermont va devoir carburer plein Pau pour rejouer les premiers rôles

Le Top 14 reprend après trois semaines de pause. L'ASM a abandonné trop de points dans cette première partie du Top 14 et ne doit plus traîner en route. Les Clermontois se déplacent à Pau ce samedi avec la ferme intention de rendre à la Section la monnaie de sa pièce et de s'imposer à l'extérieur.

Clermont-Ferrand, France

C'est pratiquement un nouveau championnat qui commence. Le Top 14 n'a pas vraiment connu de pause depuis le début de la saison, les matches se sont succédé et l'ASM est un peu à la traîne. Rien de grave mais la 7e place actuelle n'est pas suffisante pour disputer les phases finales. L'écart n'est pas très important (les quelques points de bonus qui manquent cette saison) mais il va falloir faire mieux au cours des 12 rencontres restantes pour espérer voir plus loin.

Les joueurs sont conscients de l'enjeu et des insuffisances montrées au cours de cette première partie de championnat. L'ASM n'a que trop rarement maîtrisé son sujet, sauf peut-être en Coupe d'Europe. Ils espèrent que la coupure leur permettra de repartir du bon pied. Ils ont eu dix jours de vacances et le temps de préparer sereinement cette reprise à Pau. Et de l'avis unanime dans l'équipe, cette coupure était nécessaire et a fait beaucoup de bien.

Février sera décisif

Maintenant place aux actes! A commencer par une première série de trois rencontres: ce match à Pau avant la réception de Bordeaux-Bègles et enfin un déplacement à Agen. C'est pratiquement la saison de l'ASM qui se joue maintenant. Une bonne série permettrait aux Clermontois de s'installer enfin durablement dans le haut du classement. En cas de mauvais résultats, ce serait le ventre mou du Top 14 et une fin de championnat presque sans intérêt.

Sauf que les Palois n'ont aucune intention de se laisser faire. Ils ont eu aussi un besoin urgent de points. La Section connaît une saison compliquée et reste scotchée dans les dernières places du Top 14. Pau est 11eme, un seul point d'avance sur la place de barragiste et trois sur celle de relégable, c'est à dire aucune marge. Un mauvais résultat et le club pourrait basculer dans la partie sombre du classement. Sauf que les Béarnais sont capables de belles choses, l'ASM l'a payé cher cette saison avec une défaite au Michelin (28-37) en septembre dernier.

Une charnière Laidlaw-McIntyre, retour de Fofana

L'infirmerie se vide petit à petit, ce qui ne fera pas de mal en particulier en 2e (Iturria-Vahaamahina) et 3e ligne (Yato-Cancoriet-Lee. Cela offre enfin des possibilités de rotation. Le poste de talonneur sera occupé par Yohan Beheregaray, qui pallie l'absence pour suspension du futur Bayonnais John Ulugia.

Coté charnière, Franck Azéma fait confiance à l'Ecossais Greig Laidlaw, en partance pour l'USAP, et à l'Australien Jake McIntyre. Morgan Parra et Camille Lopez débuteront donc sur le banc. Enfin, Wesley Fofana fait son grand retour au centre aux côtés de George Moala. Il était éloigné des terrains depuis le mois de novembre en raison "d'un souci musculaire à la cuisse".

Section Paloise - ASM Clermont, c'est bien évidemment une rencontre à vivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Julien Oury. Le "Rugby Club" animé par Matthieu Moebs commence dès 17h45.