Rugby Top 14 : L'ASM a sorti les crocs face au LOU

Ils sont champions de France... et ils l'ont prouvé ! Les clermontois ont réussi à terrasser le LOU, leader du Top 14, en s'imposant cet après midi 39 à 18 face. Un succès agrémenté du bonus offensif grâce à un cinquième essai inscrit après la sirène.

La rencontre avait pourtant débuté à l'avantage des Lyonnais. Après une pénalité de part et d'autre, les hommes de Pierre Mignoni ont inscrit le premier essai à la 11ème minute. Mais l'ASM a rapidement repris les choses en main grâce à un essai de Strettle à la 20ème minute. Les jaunes et bleus ont pris l'avantage juste avant la mi-temps avec la belle performance de Raka, auteur d'un doublé cet après-midi. Les clermontois ont réussi à profiter du carton jaune infligé à François Van der Merwe pour mener 15 à 10 à la pause. "On a été plutôt bien durant les 25 premières minutes et ensuite ça part en vrille", regrette le chef de meute du LOU, Pierre Mignoni. L'entraineur lyonnais n'a pas apprécié la prestation de ses joueurs, et il leur a dit vertement dans le vestiaire. "C'est déjà compliqué de jouer ici à 15, alors avec deux cartons jaunes, c'est trop difficile, on va se remettre au travail, et redevenir la petite équipe qu'on était aujourd'hui".

« Notre conquête s’améliore de match en match. C’est une énorme force pour avancer dans les prochaines semaines » Alexandre Lapandry

En seconde période l'ASM a pris le large grâce notamment a quelques maladresses lyonnaises. Face à une défense toujours solide mais irrégulière les Clermontois ont inscrit trois essais dont un dans les toutes dernières secondes. Au terme d'une fin de match très tendue entre les deux formations, l'ASM, en infériorité numérique, après le carton rouge à Loni Uhila (victime par ailleurs d'une fracture du bras droit) s'impose 39 à 18.

C'est terminé au Michelin, les clermontois s'imposent avec le bonus offensif 39 à 18 face au voisin lyonnais après une fin de match exceptionnelle ! #ASMLOU#YellowArmy 💪 pic.twitter.com/cPRsb0Z7Vk — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 18, 2017

Luxation de la rotule pour Fernandez, fracture du bras pour Uhila

Même si ce succès est précieux pour les clermontois, la liste des absents s'alourdit avec la blessure de Patricio Fernandez. L'ouvreur argentin souffre d'une luxation de la rotule. Le numéro 10 a quitté la pelouse du Michelin sur une civière, des images qui rappellent la blessure de Camille Lopez lors du match face à Northampton il y a un mois.

"On avait pas besoin de ça" affirme Franck Azéma qui recherche toujours un joker médical. "On a encore de la casse, mais on fait front, on a été efficace, avec ce bonus en fin de match, on est sur une courbe ascendante" ajoute l’entraîneur clermontois.

C’est notre histoire, nous sommes dans une série de blessures aux mêmes postes, nous serrons les dents » Morgan Parra

"On savait que ce serait dur, ce bonus nous fait du bien" savoure Morgan Parra, "mais on doit maintenant enchainé à Oyonnax, on a pas encore gagné à l'extérieur cette saison en Top 14, on sait ce qui nous attend là bas".

Morgan Parra : "Ce match c'est la preuve qu'on a un groupe solidaire, les mecs font le taff, les jeunes s'adaptent et sont à l'écoute, c'est bien."#ASMLOUpic.twitter.com/ItC4S1wMdF — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBPaysdAuvergne) November 18, 2017

Prochain match pour l'ASM samedi 25 novembre avec un déplacement à Oyonnax, coup d'envoi à 18h00.