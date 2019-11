Rugby Top 14 : l'ASM à Toulouse pour s'étalonner avant l'Europe

Une semaine après le sacre des Springboks en finale de la coupe du monde, et juste avant le début de la coupe d'Europe, le Top 14 reprend ses droits ce week-end avec une affiche de prestige ce samedi entre Toulouse et l'ASM. Celle de la dernière finale. Avec la plupart des internationaux.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On sait où on va mettre les pieds". Etienne Falgoux n'a pas oublié. "On se souvient évidemment de la finale" ajoute le pilier clermontois. Cinq mois après le stade de France, c'est cette fois au stadium que les deux équipes vont se retrouver lors de la neuvième journée du Top 14.

Avec déjà cinq défaites en huit matchs, les Toulousains pointent à la 11ème place du classement. "A la même époque la saison dernière nous avions perdu à domicile contre Castres, et on en avait pris 60 à Montpellier, c'est après qu'on avait enchaîné" rappelle Régis Sonnes, l'entraineur des avants, "mais on avait tout le monde".

Ils ont mieux géré que nous cette période, c'est évident... Régis Sonnes, entraineur des avants toulousains

Pour Toulouse, il n'y a plus de temps à perdre. Et comme l'ASM, les champions de France doivent réintégrer rapidement les internationaux avant d'aller à Gloucester en Angleterre vendredi prochain pour le match d'ouverture de la Champions Cup.

Quatrième du classement, l'ASM est certainement la grosse écurie ayant le mieux gérée cette période délicate de la coupe du monde. "C'est bon de retrouver les gars à l'entrainement cette semaine" coupe pourtant Franck Azéma. L'entraineur clermontois se félicite de retrouver son groupe au complet. Hormis Vahaamahina, Penaud, Iturria et Fofana.

Camille Lopez retrouve l'ASM © Radio France - Justine Hamon

Mais Camille Lopez, lui, sera bien présent. "Tu coupes dix jours, et il faut repartir en club, c'est une situation inédite pour moi" explique avec un grand sourire l'ouvreur de l'ASM. "J'ai fini frustré, mais c'est comme ça, j'aurai 34 ans en 2023, j'avais raté le wagon en 2015, mais je pense que l'avenir va se construire autour des jeunes" poursuit Lopez qui a peut-être disputé son dernier match avec l'équipe de France en quart de finale du mondial. Et qui est surtout très impatient de débuter un match.

La rencontre Toulouse-ASM est à vivre en intégralité ce samedi à partir de 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.