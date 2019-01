Rugby Top 14 : L'ASM affronte La Rochelle, dernière équipe ayant battu les Clermontois.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"J'espère qu'on se verra après le match et qu'on aura le temps de discuter un peu". Franck Azéma ne manquera pas de saluer chaleureusement son ancien adjoint. Car cet ASM-La Rochelle, c'est bien évidemment un choc entre le leader et le troisième du classement, mais ce sont aussi les retrouvailles entre Jono Gibbes et celui qui l'avait fait venir en Auvergne. "On est resté en contact, ce qui était intéressant pour moi, c'est une autre culture, et beaucoup de simplicité dans nos relations" précise Azéma.

"Ça fait plaisir de revenir à Clermont mais la réalité c'est qu'on a un match à jouer chez le premier du Top 14 @ASMOfficiel" Jono Gibbes #ASMSR#Top14#FievreSRpic.twitter.com/bzktse1ruV — Stade Rochelais (@staderochelais) January 4, 2019

"Mais les sentiments personnels passent au second plan" poursuit Gibbes, "la priorité, c'est la préparation du match au Michelin". Pas sur toutefois que le néo-zélandais résiste à l'émotion en revenant pour la première fois sur cette pelouse.

Dernière défaite à La Rochelle...

Mais l'affiche est aussi sportivement très alléchante. L'ASM et La Rochelle sont sur une même dynamique après une saison dernière catastrophique. Et depuis le match aller au stade Marcel-Deflandre (16-12) remportés par les Rochelais, les deux équipes n'ont plus perdu en Top 14... Les maritimes rêvent pourtant de l'exploit, car s'ils n'ont jamais gagné à Clermont, les Toulousains ont montré la voie. "Ils ont prouvé que c'est possible" ajoute Vincent Rattez, "mais ce sera très dur".

Le match ASM-La Rochelle est à vivre en direct et en intégralité ce samedi, à partir de 16h35 sur France Bleu Pays d'Auvergne.