Rugby Top 14 : l'ASM affronte Toulouse pour l'ouverture de la saison au Michelin

Six mois qu'ils attendaient ça. Les joueurs, comme les supporters. Devant le guichet du stade Marcel-Michelin, Fabien est venu cherché son abonnement. "Evidemment que ça nous manque, on ne voulait pas manqué ce match, même si on ne pourra pas boire notre bière en tribune, et qu'il faudra porter le masque". Comme lui, ils seront 10.000 dans les travées pour ce match d'ouverture. Soit l'ensemble des abonnés et des partenaires. Ceux qui ont du être déplacé pour respecter le protocole sanitaire ont reçu un e-ticket pour s'installer au plus près de leur siège habituel.

"C'est une bonne chose de recevoir Toulouse pour débuter la saison devant nos supporters" se réjouit Franck Azéma. "Toulouse fait peur à tout le monde, et chacun avait coché la date dès qu'on a pris connaissance du calendrier" poursuit le directeur sportif de l'ASM. Une évidence pour Arthur Iturria. "Ça fait longtemps qu'on ne les a pas battu" rappelle le troisième ligne (mai 2018). Cette affiche, c'est celle de la dernière finale qui s'est joué le 15 juin 2019.

Avec plusieurs cas positifs au sein du groupe, les Toulousains ont du composer cette semaine et s’entraîner par groupe de neuf. "Voilà quelles ont été nos conditions de travail depuis dix jours" déplore le manager Hugo Mola.

Ce qui prime, c'est qu'on a envie de jouer... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM.

"Nous avons été touchés nous aussi la semaine dernière" ajoute Franck Azéma, "et on le sera peut-être à nouveau, mais c'est un beau cadeau que de jouer devant notre public avec une jauge à 10.000, je sens de l'envie dans le groupe". Pour Sébastien Bézy, ce premier officiel sous ses nouvelles couleurs n'a rien d'anodin. "J'avais envie de le jouer le plus tôt possible" prévient le demi de mêlée qui a passé 14 ans à Toulouse avant de rejoindre l'ASM. "Ça fait bizarre" reconnaît Antoine Dupont, "on a été obligé de le sortir du groupe de discussion pour qu'il ne voit pas les combinaisons, mais c'est bien pour lui, Clermont est un grand club, mais il aura marqué le club ici".

Le match ASM-Toulouse est à vivre en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.