Rugby Top 14 : l'ASM affrontera Lyon, ou Montpellier, à Bordeaux le dimanche 9 juin

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Je crois qu'on a une bonne étoile au dessus de nos têtes, j'ai même imploré le ciel". Julien Bardy est tout sourire, avec sa fille dans les bras, dans le couloir qui mène au vestiaire visiteur. L'ancien troisième ligne clermontois, le plus auvergnat des montpelliérains, est obligé de forcer la voix pour couvrir le bruit des célébrations de ses coéquipiers. "C'est incroyable".

Il ne faut pas juger la journée à midi... Vern Cotter, entraineur de Montpellier

Car le MHR doit effectivement sa qualification à un miraculeux concours de circonstances. La victoire au Michelin. Certes. Mais pas suffisante avec le bonus offensif pris par la Rochelle contre l'UBB. "On regardait plutôt vers Deflandre" confirme Benoît Paillaugue, "et c'est Toulon qui nous sauve en gagnant à Castres" savoure l'épatant demi de mêlée, héros de l'Hérault depuis samedi.

C'était difficile de manager depuis deux semaines, car tout le monde avait la demi-finale en tête, maintenant nous y sommes... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Les Clermontois ont maintenant deux semaines pour préparer leur prochaine échéance. "Bravo à Montpellier, on les retrouvera peut-être, mais eux sont en barrage, et nous déjà en demi" prévient Benjamin Kayser, qui disputait son dernier match au Michelin, et espère bien prendre sa retraite sportive le 15 juin avec un troisième titre de champion de France.

Pour cela, il faudra battre Lyon, ou Montpellier, qui s'affronteront samedi prochain à Gerland, comme l'an dernier, en demi-finale. Le MHR avait alors terrassé le LOU (40-14). Difficile pourtant, un an plus tard, de dégager un favori selon Damien Chouly. "Lyon a été constant, Montpellier revient très fort, mais la fraîcheur sera importante, si les lyonnais peuvent contrer les gros tonnages en face, alors Lyon pourra peut-être faire la différence dans les vingt dernières" analyse le troisième ligne de l'ASM, qui espérait lui aussi un autre résultat pour son dernier match au Michelin.

Après la demi-finale 17/18, @LeLOURugby et le @MHR_officiel se retrouvent cette année en barrage !

🔴⚫ #LOUMHR, samedi 1er juin au Matmut Stadium Gerland (17h00)

👊 Pour rejoindre l'ASM Clermont Auvergne en demi-finale !

🎫 Vos places dès 10€ ici > https://t.co/UC84BdCVdwpic.twitter.com/xDirMUb0Rk — LOU Rugby (@LeLOURugby) May 26, 2019

En attendant d'éventuelles retrouvailles avec l'ASM, Vern Cotter poursuit "si on continue avec cette état d'esprit, pourquoi pas, pourquoi pas gagner contre Lyon, puis ensuite Clermont" imagine le néo-zélandais, éprouvé par une saison compliquée. "On se connaît très bien" répond en écho Pierre Mignoni. Le chef de meute du LOU sait que ce sera difficile, "la saison dernière, on les a joué lors de la dernière journée, puis en demi" rappelle l'ancien demi de mêlée. Les lyonnais avaient validé leur qualification à Gerland (32-24) avant d'exploser en demi-finale deux semaines plus tard (40-14). L'autre barrage opposera le Racing à la Rochelle, le vainqueur ira ensuite défier Toulouse à Bordeaux le samedi 8 juin à 20h45. Le lendemain, l'ASM affrontera Lyon ou Montpellier à 16h30, toujours au Matmut stadium à Bordeaux. Chaque club disposera d'un quota de 3000 places.