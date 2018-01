La seizième journée du Top 14 s'achève ce dimanche avec la venue du leader, Montpellier, au stade Marcel-Michelin. Qualifiés en Champions Cup, les Clermontois n'ont plus le droit à l'erreur à domicile s'ils veulent jouer les phases finales, et défendre leur titre au printemps prochain.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On a fait le boulot en coupe d'Europe, maintenant il faut attraper le bon wagon". Dès après le match contre les Ospreys, Benjamin Kayser été focalisé sur la venue de Montpellier ce dimanche en Top 14. D'autant que les Montpelliérains sont, eux, éliminés de la Champions Cup.

On va ronger notre os, et un jour les comptes se règleront, on verra bien... Paul Jedrasiak, deuxième ligne de l'ASM

Battus à domicile par Castres fin décembre, les Clermontois savent qu'une nouvelle défaite au Michelin serait catastrophique. "On est pas mort pour autant" rappelle Paul Jedrasiak, "mais c'est évident qu'ils vont venir pour nous sortir".

Car si les Clermontois savent qu'ils pourront "penser printemps" en coupe d'Europe, pour reprendre les mots du philosophe Alain comme l'a fait le président Macron lors de sa visite dans la région, la situation en Top 14 est radicalement différente. "Nous en sommes là car on a pas réussi gagner le moindre match à l’extérieur, notre bilan en déplacement n'est pas bon, et on a perdu à domicile contre Castres" analyse froidement Damien Chouly.

Penser Printemps

Une nouvelle défaite au Michelin serait presque rédhibitoire dans la course aux phases finales. Et on peut faire confiance à la phalange d'anciens de l'ASM du côté de Montpellier pour appuyer là où ça fait mal. Bardy, Hines, King, Crean, Boiroux, et bien sur Vern Cotter voudront se rappeler aux bons souvenirs de la Yellow Army.

Vern Cotter va retouver le stade Marcel-Michelin © Maxppp - Max Berullier

"C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai énormément appris à ses côtés, il a marqué l'histoire du club" dit Franck Azéma de Vern Cotter dont il fut l'adjoint pendant 4 ans. "On partagera après le match, mais pas pendant".

Le choc ASM-Montpellier est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 16h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.