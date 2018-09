Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est toujours un match à part. "Ça a été notre bête noire pendant des années" reconnaît Morgan Parra "même si sur la dernière finale on passe contre eux mais ce fut très dur". Sacrés champions de France en 2017 face aux Toulonnais, les Clermontois n'ont pas pour autant oublié les traumatismes européens en 2013 à Dublin et à Twickenham en 2015.

Bête noire et rouge

Mais en ce début de saison, les résultats plaident en faveur des Clermontois. Invaincus après deux victoires au Racing et à Pau, ils viennent de subir un premier revers à Bordeaux. "Basculer sur une telle affiche, ça permet de se remettre dans le bain immédiatement" ajoute Rémy Grosso, "et puis il y a toujours ce petit passif entre Toulon et Clermont". Un passif et 49 points encaissés à Mayol en mars dernier. "C'était la saison dernière" coupe Isaia Toeava, qui se prépare à affronter ses compatriotes Savea, Fekitoa et Messam.

Ce choc suscite comme toujours l'engouement auprès du public. Et pour la première fois cette saison le match va se jouer à guichets fermés au stade Marcel-Michelin. "Vous voulez quoi, que mes déclarations finissent en 4 par 3 dans le vestiaire de Clermont en disant qu'on va aller gagner là bas, ils mettent cinquante points de moyenne à tout le monde çà la maison" prévient Patrice Collazo. L'entraineur du RCT sait combien la tache s'annonce difficile. Les Toulonnais n'ont en effet gagné qu'une seule fois au Michelin, en 2015.

Ils mettent cinquante points à tout le monde, mais je ne suis pas surpris... Patrice Collazo, entraîneur du RC Toulon

Même s'il s'en défend, Patrice Collazo sait également que ce n'est pas un, mais bien deux déplacements périlleux pour le RCT, qui ira à Montpellier la semaine prochaine. Mais chaque jour suffit sa peine. Et les Toulonnais tenteront de récupérer au Michelin les points perdus à Mayol en ouverture du Top 14 face au Racing. Une défaite qui a plombé leur début de saison.

Le match ASM-Toulon est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.