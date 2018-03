Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On a presque tout le monde sur le terrain, ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé". Sous le soleil de la Costa Blanca, Franck Azéma regarde presque incrédule le groupe à l'entrainement. Le technicien sait qu'avec l'arrivée du printemps, son équipe va retrouver des couleurs. "On va pouvoir bien bosser, et préparer dans de bonnes conditions ce match à Toulon, et ainsi préparer notre quart de finale de coupe d'Europe".

Cohésion, révisions et répétition au programme du stage en Espagne 🇪🇸

👉https://t.co/Vta5XoJMET#YellowArmypic.twitter.com/Pj9oMRIudf — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 22, 2018

Loin des frimas auvergnats cette semaine, les Clermontois se sont entraînés sous le soleil espagnol près d'Alicante. Un stage qui visait à renforcer la cohésion, avec notamment le retour des internationaux, dans la perspective du quart de finale de Champions Cup. "C'est pour ça qu'on programmé ce stage" insiste Bernard Goutta, l'entraineur des avants. Mais après une série noire, l'ASM reste sur trois victoires consécutives contre La Rochelle, à Brive, et face à Pau.

Parra sur la rade...

Une dynamique positive, qui permet encore de croire au miracle pour certains. "Moi, je crois encore à la qualification en Top 14, même si ça ne dépendra plus que de nous" martèle le trois quart centre Damian Penaud, auteur d'une prestation remarquée face aux palois.

Qui peut dire dans ce Top 14 que Clermont est la neuvième équipe de France, c'est une aberration du système... Mourad Boudjellal, président du RC Toulon

Mais sur la rade, non loin de l'arsenal, ça sent la poudre. Et la semaine a été explosive. "J'ai l'habitude depuis le temps, il y a toujours une petite crise chaque saison" tempère Mathieu Bastareaud, de retour aux affaires toulonnaises.

Le président @mouradrct met les choses au clair dans la vidéo à voir ici : https://t.co/JNmCrWtzzopic.twitter.com/YKwnIJDtnq — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) March 23, 2018

