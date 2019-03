Rugby Top 14 : l'ASM avec les internationaux et Raka à Agen

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Je n'ai pas envie de parler des bleus". Damian Penaud se ferme lorsqu'on lui demande d'évoquer le tournoi des 6 nations, dont il a disputé toutes les rencontres. "Je suis content de revenir et de retrouver les copains, et ces deux mois m'ont permis de progresser". Fermer le ban. Mais, en revanche, l'ailier international a les yeux qui pétillent quand il se projette sur la fin de saison avec son club. "J'ai vraiment envie de jouer ce week-end, on a un calendrier alléchant" s'impatiente même celui qui aura été une des rares satisfactions durant le tournoi.

Comment on peut se qualifier le plus vite possible... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

A commencer par ce match à Agen. Mais pour les Agenais, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. "Je ne vais pas leur donner des vacances tout de suite" avait prévenu Franck Azéma, ravi de retrouver ses internationaux, et bien décidé à ne pas perdre de temps. "On est dans l'optique de se qualifier, de rester dans les deux premiers, et de se rassurer par rapport à ça".

Une semaine avant le quart de finale de la Challenge Cup, l'urgence est de retrouver des automatismes avec les internationaux. "Pour moi, c'était une super expérience, mais je suis content de revenir à la maison" apprécie Etienne Falgoux. Le pilier de l'ASM a connu ses deux premières sélections pendant le tournoi. "La convocation était une surprise pour moi, je vais continuer à travailler avec le club" poursuit le bessard, "on avait chargé à Agen la saison dernière, il faut le dire".

L'ASM s'étaient en effet inclinée 27 à 17 lors de l'avant dernière journée à Armandie. Une victoire qui avait scellé le maintien des Lot-et-Garonnais à l'époque. "On sait que vous serez à une autre place l'an prochain" avait alors déclaré Alain Tingaud, le président honoraire du SU Agen, pour tenter de consoler les Clermontois qui pointaient à la neuvième place avec 50 points. Pratiquement un an plus tard, il a raison. Deuxième du classement, avec 62 points, l'ASM a l'occasion de faire un pas de plus vers la qualification directe en demi-finale.

Le match Agen-ASM est à vivre en intégralité, à partir de 20 heures 30, sur France Bleu Pays d'Auvergne.