Le choc de cette 2ème journée de Top 14 aura tenu toutes ses promesses. En tout cas côté clermontois. Avec un score de 40 à 17 et 3 essais contre 2, l’ASM inflige au Racing 92 sa première défaite sur la pelouse de la Paris la Défense Arena.

Nanterre, France

Ils l'ont fait. Voilà 7 ans que l'ASM ne s'était plus imposée sur la pelouse du Racing 92. Grâce à une mêlée conquérante et une défense solide, les jaune et bleu ont infligé une véritable leçon aux franciliens qui chutent pour la première fois dans leur enceinte ultra moderne de Nanterre.

L'ASM qui avait a coeur de faire oublier le match cauchemar de janvier dernier tient sa revanche avec ce deuxième succès en autant de matchs cette saison. Les clermontois, désormais co-leaders du Top 14 ont passé la barre des 100 points inscrits en 2 rencontres.

“ Une bonne prestation sur l’état d esprit, la solidarité, le combat. Nous ne sommes qu à la deuxième journée, on ne s’enflamme pas mais cela est toujours bon à prendre. Désormais on regarde devant et la venue du Stade Français, samedi soir prochain au Michelin" Franck Azéma

Un match maîtrisé quasiment de bout en bout porté par les avants et la charnière Laidlaw-Lopez (17-3 à la mi-temps). Les ciel et blanc, meilleure défense la saison passée, ont manqué cruellement de discipline laissant aux clermontois l'opportunité d'inscrire 3 essais par Fofana, Betham et Penaud.

Ce qui est satisfaisant c est que l on puisse mettre en place sur le terrain ce que nous travaillons en semaine. Démarrer par une victoire à l’extérieur, cela valide le boulot que nous avons fait cet été et notre état d esprit actuel." Arthur Iturria

Prochain match samedi 8 septembre avec la réception du Stade Français, coup d'envoi à 21h00.