Rugby Top 14 : l'ASM Clermont va défier La Rochelle dans sa citadelle imprenable

Après le finaliste, les Clermontois vont affronter le numéro un de la phase régulière, et révélation de la saison dernière. C'est en effet à La Rochelle que l'ASM va se déplacer ce samedi lors du choc de la troisième journée du Top 14.

Lorsque le calendrier du Top 14 a été communiqué en juillet dernier, les Clermontois ont remarqué qu'ils ne débuteraient pas cette nouvelle saison à La Rochelle, contrairement aux deux précédentes. Et s'il a fallu attendre cette troisième journée, les champions de France entendent confirmer qu'ils réussissent plutôt bien sur la pelouse du stade Marcel-Deflandre. Une victoire et un match nul, série en cours."On connait la qualité de cette équipe, et moi plus particulièrement pour l'avoir affrontée pendant 7 ans en Pro D2" prévient Bernard Goutta, ancien entraineur de Colomiers et désormais adjoint de Franck Azéma. "Ils n'ont pas fini premier de la phase régulière l'an dernier pour rien" ajoute Scott Spedding, l'arrière international qui va enfin pouvoir enfiler le maillot jaune et bleu."Je me sens un joueur du club, même si on a fait une préparation en marge du groupe" explique le sud-africain, qui comme les 45 internationaux de la liste Elite doit composer avec les exigences fédérales.

Retour de Spedding

Comme les élèves en ce début de semaine, c'est la rentrée aussi pour les internationaux de la liste Elite ayant participé à la tournée en Afrique du Sud en juin dernier. Après Rabah Slimani et Damian Penaud la semaine dernière, c'est au tour de Scott Spedding de faire son retour à la compétition.

Retour de captain Roro pour affronter La Rochelle pic.twitter.com/gIzjS15X8X — Aurélien ASM (@AurelASM) September 8, 2017

Battus à Bordeaux (32-25), puis vainqueurs des Toulonnais (21-16) pour le premier match de la saison au stade Marcel-Michelin, les champions de France savent qu'ils sont attendus. Car après un succès inaugural à Brive (10-19), les Rochelais se sont largement inclinés à Paris contre le Stade Français (35-24) la semaine dernière. "C'était une pantomime de rugby, on nous a remis à notre place, on va se remettre au boulot car je crois que c'est le vrai champion qui arrive" rumine Patrice Collazo, l'entraineur rochelais. "On sait ce qui a dû se passer là bas cette semaine" s'amuse presque Aurélien Rougerie, qui en vu d'autres.

Patrice Collazo plante le décor, il n'y a qu'un seul Champion et c'est le prochain adversaire des Rochelais ! #SRASM#FievreSRpic.twitter.com/CH6QOn0rmk — Stade Rochelais (@staderochelais) September 7, 2017

Le match La Rochelle-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 14h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.