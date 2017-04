Rugby Top 14 : l'ASM Clermont doit se relancer à Grenoble avant la demi-finale de coupe d'Europe

Après la défaite contre Brive, et une semaine avant d'affronter les Irlandais du Leinster en demi-finale de la coupe d'Europe, les rugbymen de l'ASM doivent se relancer à Grenoble ce samedi lors de la 24e journée du Top 14. Une défaite les obligerait certainement à jouer un match de barrage.

Pendant que les supporteurs Brivistes sablaient le champagne cette semaine au bord du terrain d'entrainement pour fêter la victoire dans le derby, les Clermontois ruminaient leur frustration. "Forcément, la semaine a été compliquée" reconnaît le jeune pilier Etienne Falgoux, "mais on s'est vite remis au travail".

Une seule victoire lors des 5 derniers matches en Top 14

Car si les Auvergnats sont les derniers représentants français en demi-finale de la coupe d'Europe, ils n'ont plus de marge de manœuvre en Top 14. Avec une seule victoire lors des 5 derniers matches, l'ASM a dilapidé en quelques semaines le pécule accumulé depuis le début de la saison. Avec désormais seulement 4 points d'avance sur Montpellier, qui devra donc jouer son match en retard contre le Racing, la deuxième place ne tient plus qu'à un fil. "J'ai fais une erreur de management" assume Franck Azéma, " c'est une leçon aussi pour moi, je vais peut-être faire moins de changements ce week-end" poursuit l'entraineur clermontois avec un brin de cynisme. Car pour conserver la deuxième place, et ainsi directement accéder aux demi-finales du Top 14 au stade Vélodrome à Marseille, l'ASM devra certainement réaliser un sans faute lors des trois dernières journées. D'abord à Grenoble, puis à Lyon, et enfin au stade Marcel Michelin contre la Rochelle.

"Pour aller à Marseille, il n'y a pas qu'une route..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

"Pour aller à Marseille, il n'y a pas qu'une route" anticipe toutefois Azéma, et quand on lui répond que l'autoroute, c'est quand même mieux, le technicien s'empresse de rappeler que "par le passé, ça n'a pas toujours été le cas", en référence au titre de champion de France en 2010, alors que les Clermontois avaient dû disputer un match de barrage contre le Racing... L'argument est certes recevable, mais un week-end de repos ne serait pourtant pas un luxe compte-tenu du calendrier à venir.

Cela passera donc par une victoire ce samedi au stade des Alpes. Et dans ce cas là, les Grenoblois seraient mathématiquement relégués en Pro D2, au terme d'une semaine au cours de laquelle une information judiciaire a été ouverte contre trois joueurs du FCG dans le cadre d'une affaire de viol après la défaite à Bordeaux le 11 mars dernier. "Je ne crois pas que le contexte va les brider" prévient pourtant Azéma.

Le match Grenoble-ASM est à vivre en direct et en intégralité à partir de 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.