Rugby Top 14 : l'ASM Clermont retrouve Toulon au Michelin

Trois mois, presque jour pour jour, après la finale au stade de France, les Clermontois vont affronter les Toulonnais pour le premier de la saison au stade Marcel-Michelin. Les champions de France, battus à Bordeaux en ouverture du top 14, se méfient de Varois revanchards.

"Ce n'est pas une finale, mais c'est notre premier match de la saison au Michelin". En quelques mots, Damien Chouly a planté le décor. Le capitaine de l'ASM ne se trompe pas. Le contexte n'a rien à voir avec le stade de France. Mais Clermont-Toulon, c'est devenu ces dernières années le classico du rugby français. Une statistique le démontre. Depuis dix ans, l'une ou l'autre des deux équipes est en finale du Top 14. Et même les deux la saison dernière. Avec le résultat que l'on sait.

Si on les bat, on ne va pas récupérer le Brennus..." Mathieu Bastaraud

Lors de la première journée du Top 14, les Toulonnais ont largement dominé les Palois (41-14), alors que les Clermontois se sont inclinés à Bordeaux (32-25). "Ils sont déjà bien en place" observe Camille Lopez, "on veut lancer notre saison, c'est une belle affiche et un gros match pour nous" poursuit l'ouvreur international de l'ASM, "on est frustré après notre début de championnat, mais ce sera complètement différent de la finale".

Si l'effectif des champions de France n'a pas connu de grand bouleversement à l'inter-saison, ce n'est pas le cas dans le Var. Le RCT a notamment changé d’entraîneur avec l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de l'équipe. "On connaissait leur puissance, mais avec Galthié, ils cherchent à jouer beaucoup plus que par le passé" apprécie Franck Azéma. "Nous, on avait un titre à digérer, c'est la réalité, est-ce qu'on va mettre six mois, 15 jours ou une semaine pour le faire, c'est la question". Pour ce choc, l'ASM pourra compter sur le retour des internationaux Damian Penaud, Scott Spedding et Rabah Slimani, qui ont désormais éclusé leurs congés obligatoires après la tournée en Afrique du Sud au mois de juin dernier.

Une équipe plus joueuse avec Galthié

