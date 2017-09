Rugby Top 14 : l'ASM Clermont va défier le Castres Olympique

La sixième journée du top 14 se termine dans le Tarn ce dimanche où les Castrais attendent les Clermontois de pied ferme. Après un début de saison en demi-teinte, les deux équipes veulent se rassurer. Une première victoire à l'extérieur permettrait à l'ASM de basculer dans le haut du classement.

Une éternité. Il aura fallu attendre en effet quarante ans pour que l'ASM s'impose à nouveau à Castres (17-28). C'était en 2016. "On a su le faire, il faut le refaire" espère le troisième ligne Alexandre Lapandry. Après deux victoires contre Brive et le Racing, les Clermontois savent qu'ils doivent maintenant faire un résultat à l'extérieur. "On a besoin de points" ajoute Camille Gérondeau, "si on veut accrocher le bon wagon, on doit faire un coup à l'extérieur" poursuit le troisième ligne qui se dit prêt à relever le défi.

Trois déplacements à venir

Après deux réceptions, l'ASM va maintenant enchaîner trois déplacements à Castres, puis Toulouse, et enfin à Swansea au Pays de Galles pour débuter une nouvelle campagne européenne. "On a pas le luxe de penser déjà à la coupe d'Europe" reconnaît Camille Gérondeau, "ce qu'on veut, c'est prendre des points pour essayer de se replacer, et ainsi éviter de laisser les six premiers prendre trop d'avance".

Les chiffres qui inquiètent

Mais s'ils veulent s'imposer à Castres, les Clermontois vont devoir revenir aux fondamentaux. Car depuis le début de la saison, la conquête est en souffrance, et l'indiscipline pointée du doigt. Une mêlée chahutée, avec 21,2% d'échec seul Agen fait moins bien, c'est encore pire concernant la plus mauvaise touche du championnat (80,8% de réussite seulement), et l'ASM est enfin l'équipe ayant le plus souvent joué en infériorité numérique (8 cartons jaune).

On sait qu'on est attendu, ce sera âpre comme match..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Si les Clermontois ne sont pas satisfaits de leur début de saison, les Castrais non plus. "Le classement n’est qu’anecdotique maintenant", prévient le troisième ligne tarnais Alexandre Bias, "mais nous sommes persuadés qu’ils auront envie de ramener des points lors de leurs prochains déplacements, à nous de faire en sorte que ce soit ailleurs que chez nous".

Le match Castres-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 16h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.