Rugby Top 14 : l'ASM Clermont veut enchaîner contre le Racing

Les Clermontois affrontent les Racingmen ce samedi en ouverture de la cinquième journée du Top 14 au stade Marcel Michelin. Les Champions de France veulent enchaîner après la démonstration face à Brive, les Franciliens n'ont pas oublié qu'ils avaient été battus en demi-finale la saison dernière.

C'est le choc du week-end. Et c'était également l'affiche d'une des demi-finales ces deux dernières saison. En 2016 à Rennes, les Racingmen s'étaient imposés (33-34) après prolongation, et avaient ensuite remporté la finale à Barcelone contre Toulon. Un an plus tard, les Clermontois prenaient leur revanche (37-31) à Marseille, et devenaient ensuite Champions de France. Les destins des deux clubs semblent donc intimement liés depuis ces dernières années. "On joue un gros morceau" prévient d'emblée Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM ne s'y trompe pas, "ils ont de la qualité partout, c'est dense devant, et très vite derrière avec des joueurs capables de porter le ballon à une main et de beaucoup jouer debout, c'est déstabilisant et difficile à défendre, on doit être sur des standards de matches de phases finales".

Judicaël Cancoriet lors de la victoire à Marseille © Maxppp - Franck Boileau

Avec trois victoires, dont une à Brive, les Racingmen ont mieux débuter que la saison dernière, juste après le titre. "Comptablement, c'est positif" apprécie Laurent Travers, l'un des des entraîneurs des ciel et blanc, "mais on oublie pas que la saison dernière on avait souffert au Michelin, et ensuite en demi-finale".

Un peu comme avec Toulon, il y a un passif..." Rémy Grosso, ailier de l'ASM Clermont

Depuis le retour du club francilien dans l'élite, le Racing ne s'est imposé qu'une seule fois à Clermont (16-20 en 2015) en onze confrontations. "Avec Massy, on gagnait toujours contre le Racing, mais que chez les jeunes" s'amuse presque Judicaël Cancoriet, le troisième ligne de l'ASM espère juste une chose, que ça se poursuive maintenant qu'il a pris une autre dimension sous le maillot jaune et bleu. "C'est vrai que çà rappelle un peu les derbys parisiens" ajoute Rabah Slimani. L'ancien pilier du Stade Français a souvent bataillé contre le Racing. "Je suis auvergnat maintenant, mais ça fait bizarre car je connais beaucoup de monde en face".

Présentation du @racing92 en chiffres… https://t.co/1HkvEpE0nZ avant la 5e journée de @top14rugby samedi à 14h45 sur la pelouse du #Michelinpic.twitter.com/wlnaLptM9N — ASM Rugby (@ASMOfficiel) September 19, 2017

Le match ASM-Racing est à vivre, en direct et en intégralité, ce samedi, à partir de 14 heures 30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.