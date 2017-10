Rugby Top 14 : l'ASM Clermont veut se rassurer à Toulouse avant de penser à l'Europe

Une semaine avant d'entamer une nouvelle campagne européenne, les Clermontois vont affronter Toulouse en match de clôture de la septième journée du Top 14. Après trois déplacement à Bordeaux, La Rochelle, et Castres, et autant de défaites, l'ASM doit réagir.

Zéro pointé. C'est le triste bilan des Clermontois à l'extérieur depuis le début de la saison. Pas le moindre bonus défensif, et près de quarante points encaissés en moyenne. Ce n'est pas le début de saison attendu. "On a peut-être pensé, en occultant le titre, que ça allait revenir tout seul en août ou en septembre, et ce n'est pas le cas" constate lucide Benjamin Kayser, "on est conscient de nos lacunes, la conquête, la défense, la discipline, mais on reste persuadé qu'on est une putain d'équipe et que le jour où ça se mettra à tourner on va faire mal à tout le monde" positive le talonneur de l'ASM.

On s'est reposé sur des exploits de Raka ou Penaud, mais on a pas la grinta, la faim, alors qu'on avait tous la dalle la saison dernière..." Benjamin Kayser, talonneur de l'ASM

"On a pas le luxe de pouvoir se projeter sur le match de coupe d'Europe contre les Ospreys la semaine prochaine" coupe court Franck Azéma dès qu'on évoque le prochain déplacement, le troisième d'affilée, à Swansea au Pays de Galles, "on parle beaucoup d'autres équipes dans ce championnat, mais Toulouse dégage de la férocité dans le combat, et possède beaucoup d'individualités pour faire vivre le ballon, ce sera à balles réelles, on doit monter un autre visage pour éviter que le doute s'installe".

Wesley Fofana patientera avant de reprendre la compétition © Maxppp - Thierry Larret

Absent des terrains depuis janvier dernier en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille, Wesley Fofana devra patienter avant de faire son retour à la compétition qui était pourtant espéré cette semaine, "il a une petite gêne aux adducteurs, et on ne prendra aucun risque" explique Franck Azéma. Mais les Toulousains se méfient. "Je ne m'inquiète pas pour Clermont" martèle Hugo Mola, l'entraineur des rouge et noir, "ils gagneront des matches à l'extérieur, et très vite..." poursuit-il en espérant que ce ne soit pas dès ce week-end.

Le match Toulouse-ASM Clermont est à vivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.