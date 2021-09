Rugby Top 14 : l'ASM dans l'antre du LOU pour débuter la saison

C'est à Lyon que l'ASM va débuter sa saison, et une nouvelle ère avec le retour de Jono Gibbes en tant qu'entraineur principal. Un nouveau challenge pour le technicien néo-zélandais, et pour un groupe qui n'a que très peu bougé.

"Très honnêtement, nous aurions fait différemment si nous avions eu connaissance du calendrier avant de caler ce match amical". Yann Roubert et Jean-Michel Guillon en plaisantaient dans les tribunes du stade du Mas à Issoire. Les présidents du LOU et de l'ASM savent pourtant que ce sera une toute autre histoire ce dimanche à Gerland. "Ce sera cette fois à balles réelles" ajoute le Clermontois conscient de l'importance de ce premier rendez-vous en Top 14.

J'espère qu'on est tous excités, j'ai hâte de reprendre le Top 14 et de partir à Lyon pour gagner... Arthur Iturria, troisième ligne de l'ASM

Car c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour l'ASM. Le départ de Franck Azéma se règle toujours en coulisses avec le club, et c'est Jono Gibbes qui a désormais pris les rênes de l'équipe. "On a fait beaucoup de discussions, on a dis les choses, on a analysé la saison, maintenant c'est le temps pour les actes" s'impatiente le néo-zélandais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Tout le monde attend ce premier match" ajoute Sébastien Vahaamahina. Le deuxième ligne n'a plus joué depuis le 15 mai dernier, et n'a participé à aucune des deux rencontres de préparation. "Je suis tout neuf" rigole celui qui sera l'un des leaders de l'équipe cette saison encore, "les standards de l'ASM, c'est de jouer le Brennus et la Champions Cup" ajoute celui qui a pu se régénérer après une opération pour une hernie discale fin mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Lyon, Pierre Mignoni doit composer avec de nombreux absents. Les six internationaux qui étaient en Australie avec l'équipe de France. Et Mathieu Bastaraud, aperçu à Issoire, mais victime d'une fracture d'une main cette semaine à l'entrainement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette saison encore, tous les matchs de l'ASM seront à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Rendez-vous ce dimanche, dès 17 heures 30, pour ce derby de la grande région sur la toute nouvelle pelouse synthétique du LOU au stade Gerland.