Rugby Top 14 : l'ASM dans la gueule du LOU ?

C'est plus que la suprématie régionale qui va se jouer ce samedi sur la pelouse de Gerland. A six journée de la fin, c'est bien plus que ça qui est en jeu estime Arthur Iturria. "C'est un des matchs les plus importants de la saison" explique le troisième ligne clermontois, "on connait tous les classement, on a quelques points d'avance, mais on veut assoir notre qualification, et il y a longtemps qu'on n'a pas gagné chez un gros". Privés de derby du Massif Central reporté en raison de cas de Covid à Brive, les Clermontois restent sur une défaite au Michelin contre Toulouse en Champions Cup, mais sont plutôt bien installés à la 4e place du Top 14.

Les Lyonnais, eux, sont dans une position bien plus inconfortable. Largement dominés à La Rochelle (38-23) le week-end dernier, ils sont actuellement 6e ex aequo avec Toulon, et doivent donc impérativement s'imposer pour rester dans le bon wagon.

Surtout, être morts de faim car on est déjà en phase finale... Pierre Mignoni, entraineur du LOU

Dans son antre, le LOU va montré les crocs. Les Clermontois sont donc prévenus. "On sait où on va" confirme Franck Azéma, qui s'attend à un match très engagé. "On devra être au niveau de l'intensité qu'ils vont nous proposer dans le combat" prévient le futur ex directeur sportif de l'ASM.

