Rugby Top 14 : l'ASM débute sa saison avec une défaite face à Bordeaux

Bordeaux-Bègles a fait tomber le champion ce samedi soir en ouverture du top 14... Les champions de France se sont inclinés 32-25 sur la pelouse du stade Chaban Delmas. Un premier faux-pas à l'issue d'une seconde entièrement dominée par les Girondins. Un dur retour à la réalité pour les Clermontois

Ils repartent bredouille... Voilà plusieurs années que l'ASM n'avait pas débuté la saison par une défaite. Cueillis à froid par un essai de Fuataï (5e), les clermontois avaient pourtant illuminé cette première période avec deux coups d'éclat, et autant d'essais pour Peceli Yato (13e) et Rémy Grosso. "On a été plutôt réalistes en début de match" reconnaît l'entraineur Franck Azéma, "on voulait se jauger à balles réelles, on a vu ce qui n'a pas fonctionné".

Retour à la dure réalité du top 14

Le tournant du match aura certainement été le carton jaune infligé à Benjamin Kayser en fin de première mi-temps. Dès lors, l'UBB en a profité pour prendre le contrôle de la partie, profitant également des nombreuses fautes clermontois. "On a eu beaucoup trop de déchet" regrette Camille Lopez, entré en cours de jeu, l'ouvreur international n'a pas trouvé la solution dans la faillite collective. "Ce n'est que le début de la saison, mais c'est une déception car on est des compétiteurs, et on aime pas perdre".

L'indiscipline a coûté cher aux auvergnats...

Alors qu'ils menaient 18 à 10 en première période, les Clermontois ont ensuite encaissé deux nouveaux essais. La réaction en toute fin de match aura été trop tardive. Un dernier ballon perdu, et c'est l'espoir d'un match nul qui s'est envolé.

"Trop pauvres dans notre construction pour pouvoir empêcher l'UBB de l'emporter. Les girondins méritent leur victoire" Franck Azéma

L @UBBrugby s'impose sur sa pelouse face à l @ASMOfficiel sur le score de 32 à 25. Prochaine journée face au RCT au Michelin pic.twitter.com/EcS4Zdk3Th — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 26, 2017

Les Clermontois devront vite réagir dès dimanche prochain pour le premier match de la saison au stade Marcel-Michelin. Presque trois mois, jour pour jour, après la finale, ce sont les Toulonnais qui voudront prendre leur revanche lors de la deuxième journée du top 14.