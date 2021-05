Rugby Top 14 : l'ASM doit battre Toulon au Michelin pour ne pas rester en rade

Largement battus à l'Arena par les Racingmen le week-end dernier, les Clermontois doivent impérativement s'imposer ce samedi au stade Marcel-Michelin contre Toulon. Sinon, leur situation va devenir très délicate. Et la qualification sera très hypothétique. Nanai-Williams et Amatosero vont débuter.

"On connait la qualité et les valeurs de cette équipe de Toulon". Quand bien même les Toulonnais vont enchainer un troisième match en huit jour, Franck Azéma se méfie. Le futur ex directeur sportif de l'ASM s'attend à un choc "très engagé, avec beaucoup de férocité". Les deux équipes restent sur un échec, cuisant pour l'ASM à l'Arena, pas forcément très glorieux non plus pour le RCT à Montpellier. A trois journées de la fin, il y a beaucoup d'enjeu, et les vaincus seront en ballotage très défavorable.

C'est eux ou nous... Fritz Lee, troisième ligne de l'ASM

Il suffit de regarder le classement pour s'en convaincre. _"Ils sont juste un point derrière nous" observe Sébastien Vahaamahina, qui fait amende honorable. "Sur le dernier match nous avons fait une erreur, mais il ne faut pas incriminer untel ou untel, ce n'est pas ça une équipe" poursuit le deuxième clermontois, "on doit montrer qu'il y a eu une prise de conscience et une remise en question cette semaine"_.

Peut-être avec un déficit de fraîcheur, les Toulonnais viendront chercher la victoire au Michelin, où ils n'ont gagné qu'une seule fois en 2015. Mais la répétition des efforts pourrait peser lourd en fin de rencontre.

On n'a plus trop de marge d'erreur, voir quasiment plus du tout... Patrice Collazo, manager du RCT

"Quand on tourne à 17 ou 18 pénalités on ne peut pas gagner à l'extérieur" peste Patrice Collazo regrettant l'indiscipline de ses joueurs à Montpellier mardi soir. La rivalité entre les deux clubs n'est peut-être plus celle qu'elle a été il y a quelques années. Mais ce nouvel épisode est pourtant bien déterminant pour la suite.

Le match ASM-Toulon est à vivre dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.