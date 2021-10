Rugby Top 14 : l'ASM doit capitaliser contre le Racing

"On se prépare à un gros match". Judicaël Cancoriet porte encore sur son visage les stigmates des dernières rencontres. Mais le troisième ligne de l'ASM sait qu'il faudra encore donner de sa personne pour venir à bout du Racing 92 ce dimanche au Michelin. "On est tous concentrés, on sait que c'est encore un gros morceau ce week-end et on se prépare à un gros combat". Après La Rochelle, et Toulouse, c'est effectivement un autre sacré défi qui attend les Clermontois.

"Nous sommes frustrés de ne pas avoir ramené de points de Toulouse" poursuit Thibaut Lanen qui, en attendant l'arrivée de l'argentin Tomas Lavanini, profite du temps de jeu qui lui ait donné. "Le classement est un anecdotique car nous sommes que dans les premières journées, on a certes fait un faux pas contre Castres, et peut-être que celui là nous coutera cher à la fin, mais on se dit simplement qu'on doit être performant et prendre des points" ajoute le jeune deuxième ligne. Car le temps presse désormais. Avec une seule victoire contre La Rochelle, l'ASM ne peut se permettre un autre faux pas à domicile en ce début de saison.

L'adversaire n'incite pourtant guère à l'optimisme. Car les Clermontois n'ont plus battu les Racingmen au Michelin depuis 2017. Une éternité. Les Franciliens vont se présenter avec un bilan de trois victoires au Stade Français, contre la Rochelle et Lyon à l'Arena, pour une seule défaite à Biarritz. Mais si face au LOU, trois essais ont été inscrits en moins d'un quart d'heure la semaine dernière, le score finale (24-20) montre que les ciel et blanc manquent encore de constance. Comme les Clermontois. Ceux qui en feront preuve ce dimanche ne seront pas loin de la victoire.

Le match ASM-Racing est à vivre en intégralité ce dimanche dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.