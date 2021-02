Rugby Top 14 : l'ASM sans Lopez doit remettre les pendules à l'heure, et le calendrier à jour contre Lyon

Le 6e qui reçoit le 7e. Mais surtout deux équipes battues à domicile le week-end dernier et qui luttent pour accrocher le bon wagon. Mais entre Clermont et Lyon, les trains ne roulent pas très vite. Et la voie vers la qualification est sinueuse. A fortiori sans Camille Lopez. L'ouvreur de l'ASM est cas contact (Covid 19) et ne pourra disputer la rencontre. C'est Tim Nanaï-Williams qui va occuper le poste d'ouvreur.

Les deux équipes ont un parcours quasiment identique (5 victoires 1 nul 3 défaites) à domicile comme à l'extérieur (3 victoires 1 nul et 3 défaites). Les Clermontois ont glané deux bonus de plus (à Brive et à Castres) pour devancer le LOU au classement.

Ce match en retard est très important pour les deux équipes... Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

"On connait le contexte dans lequel les deux équipes se trouvent aujourd'hui" prévient Franck Azéma. Le directeur sportif de l'ASM veut pourtant évacuer la pression, "de là à dire qu'à l'issue de ce match une équipe sera éliminée, c'est sur que non".

"LOU y es tu, m'entends tu". C'est ce que dois se dire Pierre Mignoni ces derniers jours. L'entraineur lyonnais sait qu'un gros match attend son équipe. "Clermont, c'est toujours très for, très physique, mais ce sont toujours des matchs intéressants à jouer".

Le match ASM-Lyon est à vivre dès 20 heures en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.