Rugby Top 14 : l'ASM ne veut pas être la première équipe battue à Agen

"Tout le monde nous voit gagner là bas à 100%". Morgan Parra sait qu'il ne faudra pas tomber dans le piège et prendre ce match en retard à la légère. "Même s'ils n'ont plus grand chose à espérer, ils vont tout donner" poursuit le demi de mêlée clermontois. Avec désormais 16 défaites au compteur, les Agenais viennent de dépasser les Catalans de Perpignan qui s'étaient imposés pour la première fois lors de la 15e journée en 2018.

"C'est une saison bizarre, avec le Covid au milieu, en plus maintenant Franck Azéma a annoncé qu'il partait, donc encore plus une saison bizarre" poursuit Morgan Parra, "tout le monde a gagné là bas, donc on se dit qu'il faut prendre ces points, mais parfois quand tu es dans le dur tu t’accroches et tu arrives à gagner contre un ou deux gros, j'espère que ce ne sera pas nous". Ce match doit permettre aux Clermontois de conserver la 4e place, et de creuser l'écart sur Lyon et la 7e place.

J'ai envie de finir fort, ça c'est une certitude... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

Après avoir annoncé le souhait de quitter le club à la fin de la saison, Franck Azéma retrouve la compétition à Agen. "Pour moi, c'est rester le même, donner le maximum, être à l'écoute du staff et des joueurs, mais bien sur que j'ai envie de finir fort".

Agen-ASM est à vivre en intégralité dès 14h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.