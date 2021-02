Rugby Top 14 : un nouveau test pour l'ASM qui reçoit l'Aviron Bayonnais

Positif ou Négatif. Les tests s'enchainent. Et s'en est un autre pour les Clermontois aujourd'hui sur la pelouse du Michelin face aux Bayonnais. Plusieurs cas positifs ont perturbé l'entrainement en début de semaine. "Honnêtement par groupe de cinq on ne fait rien, mais c'était la bonne décision" reconnait Camille Lopez. Cas contact, confiné, et testé négatif, le capitaine de l'ASM y trouvait un peu de positif. "C'est tombé pendant la première semaine des vacances et à la maison ils y en a qui étaient contents".

Toujours cinquièmes du classement sans avoir joué le week-end dernier, les Clermontois restent dans la course. "On peut dire que nos adversaires directs nous ont laissé un joker, mais nous on en avait laissé plusieurs aussi" regrette Camille Lopez.

On va essayer de résister pour voir ce qui se passe à la 60e minute... Rémy Ladauge, entraineur des trois quarts de l'Aviron Bayonnais

Battus au stade Jean-Dauger en début de saison, les Clermontois gardent un mauvais souvenir du match aller. "On avait été scandaleux, il ne faut pas se mentir" concède Camille Lopez. Un match qui avait à l'époque montré les limites de l'ASM. "On tombe sur un mastodonte du Top 14 avec la ligne de trois quart peut-être la plus puissante du championnat" s'inquiète Rémy Ladauge. Une ligne au sein de laquelle revient Samuel Ezeala. L'ailier clermontois n'a plus joué depuis le 15 décembre 2019 en Champions Cup contre Bath. "On aurait aimé le revoir plus tôt, mais les circonstances ne l'ont pas permis" explique Franck Azéma.

Le match ASM-Bayonne est à vivre en intégralité dès 17h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.