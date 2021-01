Rugby Top 14 : l'ASM doit se relancer à Pau

C'est une mauvaise série. Trois défaites consécutives contre Montpellier et le Racing au Michelin et une autre à Toulon. L'ASM est scotchée à la 7e place du classement avant ce déplacement à Pau. "On a 9 cadres qui sont absents dans notre paquet d'avants, c'est la première fois qu'on en a autant depuis je suis ici" explique Franck Azéma, "ça compte évidemment, sinon ça ne sert à rien de les avoir dans l'effectif" poursuit le directeur sportif de l'ASM.

Il faut absorber ce mois compliqué, mais on n'est pas largués... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

Avec deux matchs en retard (à Bordeaux et contre Lyon), la situation n'est pas dramatique pour des Clermontois qui courbent l'échine depuis quelques semaines. "Il faut faire le dos rond" ajoute Franck Azéma.

Pour Bastien Pourailly, ce match est évidemment particulier. L'ancien ailier de la Section Paloise avait coché la date sur son calendrier, "j'ai hâte de retourner au Hameau". Malheureusement le Béarnais de l'ASM ne pourra voir ni sa famille, ni ses amis. "C'est frustrant de faire 6 ou 7 heures de bus et de ne pas pouvoir leur dire bonjour".

Ils vont venir avec les dents longues, car je sais que quand Clermont tape dans le dur, ils réagissent vite et très fort... Thomas Domingo, entraineur de la Section Paloise

Des retrouvailles également pour Thomas Domingo avec l'ASM. Promu entraîneur après le limogeage de Nicolas Godignon et Frédéric Manca, l'ancien pilier clermontois sait que "l'ASM va réagir, mais s'ils pouvaient le faire une semaine plus tard, ce serait mieux".

Le match Pau-ASM est à vivre en intégralité ce dimanche sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 16h15.