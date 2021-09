Rugby Top 14 : l'ASM en quête d'exploit à Toulouse

"C'est une belle équipe, un grand club". Lorsqu'il faut évoquer le Stade Toulousain, Xavier Sadourny affiche un grand sourire et ne tarit pas d'éloges. "Ils sont champion d'Europe, champion de France, et invaincus en ce début de saison malgré une préparation tronquée, c'est exceptionnel" poursuit l'entraineur des trois quarts de l'ASM qui ne cache pas son admiration.

Car on a le sentiment qu'il y a Toulouse et les autres, tant les performances sont constantes. Deux titres la saison dernière, trois semaines seulement pour relancer la machine, "on a continué à faire du physique après la reprise de la compétition" confirme l'expérimenté Maxime Médard. Mais la machine est relancée. Des victoires à La Rochelle ou Montpellier, plus de 40 points contrer Toulon. Seulement deux bonus laissés en route, c'est très fort.

Il faut forcément réécrire une histoire... Maxime Médard, arrière du Stade Toulousain

Pour l'ASM, c'est un immense défi. "C'est le plus gros morceau du moment" confirme Yohan Beheregaray, "ils ont de la réussite, ils la provoquent, on ne peut que les féliciter, on va essayer d'enrailler la machine". Ce que les Clermontois n'ont pas fait depuis septembre 2014. "On est pas les seuls" en plaisante Xavier Sadourny.

Pour les Toulousains, la venue de l'ASM est toujours gage d'un match spectaculaire. "C'est un gros morceau, même s'ils n'ont pas fait un très bon début de saison" se méfie le pilier Cyril Baille. "Ils ont repris de la confiance après un match très complet contre La Rochelle, personne n'est invincible, on se le répète sans cesse". Peut-être pas invincibles, mais invaincus les Rouge et Noir le sont bien. Et entendent le rester après ce choc entre les deux seuls clubs n'ayant jamais quitté l'élite du rugby français.

Toulouse-ASM, un match à vivre en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.