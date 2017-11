Rugby Top 14 : l'ASM à Oyonnax en quête d'un première victoire à l'extérieur cette saison

Après avoir terrassé le LOU, les Clermontois veulent enchainer à Oyonnax lors de la onzième journée du Top 14. L'ASM est toujours en quête d'une première victoire à l'extérieur en championnat cette saison. Mais les Oyonnaxiens, bien que derniers du classement, ne veulent pas abdiquer.

Quelques minutes seulement après avoir eu la peau du LOU, les Clermontois pensaient déjà à ce déplacement dans l'Ain. "On doit enchaîner à Oyonnax" avait ainsi déclaré le troisième ligne Alexandre Lapandry. Les Champions de France savent qu'ils doivent confirmer. "On a pas encore gagner à l'extérieur, si on veut recoller dans les six premiers, on sait à quoi s'en tenir".

"Ils ne sont pas à leur place..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Toujours privés de leurs internationaux en ce dernier week-end de doublon, les Clermontois savent que c'est une période difficile qui se termine. "Personnellement, je n'ai jamais vu l'ASM aussi mal classée depuis je suis au club" observe le trois quart centre Wesley Fofana, "on a commencé notre remontée au classement, et j'espère que ça va se poursuivre, il n'y a pas d'affolement". Mais il y a quand même urgence. Avec un seul point ramené de Montpellier, le bilan de l'ASM à l'extérieur n'est pas brillant. Il faut donc, enfin, débloquer le compteur des victoires en déplacement au stade Charles-Mathon. "Ils produisent un gros volume de jeu, face au Stade Français, samedi dernier, les statistiques montrent que les parisiens ont plaqué 350 fois contre 120 pour les joueurs d’Oyonnax, cela montre leurs intentions. Nous savons que nous allons dans un stade qui possède une très grosse culture du combat et il faudra éviter de les laisser manœuvrer trop longtemps".

Arrivé mardi à Clermont, le néo-zélandais Luke McAlister va faire ses grands débuts avec l'ASM à Oyonnax. L'ancien toulousain, en manque de temps de jeu à Toulon, va soulager une charnière qui grince, et sera ssocié à Morgan Parra.

McAlister titulaire

Mais la charnière n'est pas le seul secteur où les Clermontois sont en difficultés. Le poste de pilier droit pose problème avec le seul Aaron Jarvis valide (Slimani en sélection, Zirakashvili et Simutoga blessés). C'est donc le jeune espoir Sipili Falatea qui sera remplaçant.

"En ce qui me concerne j'apprécie énormément mon expérience en France. La qualité de vie est géniale. En tout cas j'ai très envie de rester. Normalement j'en saurai plus au sujet de mon avenir d'ici quelques semaines"#midolpic.twitter.com/bpKNWMUDNt — FabASM63 (@fabienf3006) November 23, 2017

Derniers du classement, les Oyonnaxiens restent pourtant sur une bonne prestation à Paris contre le Stade Français (39-35), avec un premier point de bonus défensif à l'extérieur. Mais ils savent aussi que les Clermontois se sont imposés lors de leur deux dernières venues au stade Charles Mathon. Mais l'ASM pointe actuellement à la 9ème place du classement. "Ça me rappelle un peu après le titre en 2010" se souvient Vincent Debaty. L'ancien pilier clermontois, après une saison en Pro D2 dans l'Ain, va retrouver quelques uns de ses ex coéquipiers, "ça fait un peu bizarre effectivement" s'en amuse " le Belge" qui débutera la rencontre sur le banc des remplaçants.

Le match Oyonnax-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 17h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.