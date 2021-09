Rugby Top 14 : l'ASM et la Yellow Army attendent Castres

La bataille est toujours rude entre l'ASM et le CO

"Ca fait du bien de revenir au stade". Christian et ses collègues savouraient l'instant malgré la défaite de l'ASM à Lyon la semaine dernière. Ces fidèles supporters n'ont pas manqué le premier match de la saison à Gerland. "Mais celui qu'on attend, c'est au Michelin". Car depuis plus d'un an et demi, la Yellow Army est démobilisée en raison de la crise sanitaire.

"J'espère que nos supporters seront au rendez-vous" répond Etienne Falgoux. "Quand on va rentrer sur le terrain, ca va prendre aux tripes, mais il ne faut pas trop que ca dérape non plus pour rester focus sur le match" poursuit le pilier de l'ASM.

Je pense que tout le monde est excité de jouer un match au Michelin avec les supporters dans les tribunes... Jono Gibbes, entraineur de l"ASM

Battus à Lyon (28-19) en ouverture du Top 14, les Clermontois veulent lancer leur saison ce samedi. Vainqueurs de Pau (16-12), les Castrais viendront sans complexe, et sans pression, se tester dans un environnement hostile. "Il y a beaucoup de porteurs de balle dans cette équipe de Clermont" prévient le capitaine du Castres Olympique, Baptiste Delaporte, "on sait que l'atmosphère est spéciale au Michelin, c'est toujours un gros match, et qu'il faut répondre présent sinon on peut vite prendre une valise comme la saison dernière". Les Castrais avaient en effet été sévèrement corrigés 59-19 à Clermont, et 14-40 au stade Pierre-Fabre.

Après une 7e place la saison dernière, le Castres Olympique n'a pas joué les phases finales du Top 14, mais le CO a arraché in extremis la qualification en Champions Cup, grâce au titre européen du Stade Toulousain offrant une place supplémentaire pour un club français.

Le match ASM-Castres est à vivre en intégralité ce samedi dès 14h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.