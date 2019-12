Rugby Top 14 : l'ASM et Vahaamahina à l'épreuve de Mayol à Toulon

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Frais et dispo". Etienne Falgoux trouve Sébastien Vahaamahina en pleine forme. Depuis lundi, il a repris l'entrainement collectif après six semaines de suspension. "Ça lui fera le plus grand bien de refouler la pelouse et penser à autre chose, avancer tout simplement" poursuit le pilier gauche de l'ASM. Car depuis le 20 Octobre dernier, et son coup de coude sur le troisième ligne gallois Sam Wainwright, le deuxième ligne clermontois a dû évacuer la frustration. Et préparer son retour à la compétition.

Particulièrement critiqué après son expulsion, érigé en bouc émissaire, Sébastien Vahaamahina s'est fait discret. "On a beaucoup échangé à son retour" confie Franck Azéma, l'entraineur clermontois. Avec les blessures de Van Tonder, et Timani, c'est un retour de poids dans le pack auvergnat. Plus surprenant, Patrice Collazo, le coach de Toulon a également salué son retour sur le terrain.

Je suis content de le revoir sur le terrain... Patrice Collazo, entraineur de Toulon

Mais ce Toulon-Clermont ne se résume pas au seul retour de Sébastien Vahaamahina. Les deux équipes comptent le même nombre de points, et restent sur une dynamique positive.

Engagé en Challenge Cup, le RCT reste sur deux victoires contre les London Irish. L'ASM sur deux succès bonifiés face aux anglais de Bath en Champions Cup. Pour ce déplacement à Toulon, c'est Greig Laidlaw qui devrait débuter au poste de demi de mêlée. L'écossais vient d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière internationale après 76 sélections.

C'était une décision très difficile, mais c'était le moment, et l'important maitenant c'est le prochain match avec Clermont... Greig Laidlaw, demi de mêlée de l'ASM

Le match Toulon-ASM est à vivre en intégralité ce dimanche, dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.