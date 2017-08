Rugby Top 14 : l'ASM étrenne son statut de champion de France à Bordeaux

Trois mois après leur victoire en finale du top 14 contre les Toulonnais, les Clermontois débutent la saison à Bordeaux. Les champions de France ont un nouveau statut, et un titre à défendre. Mais depuis le Stade Toulousain, en 2012, aucun club n'est parvenu à conserver le bouclier de Brennus.

"On va entendre vingt six fois dans l'année, on joue le champion, on le sait, on est champion, et alors on ne va pas pleurer". Quelques heures avant de reprendre la compétition, Franck Azéma assume sans détour ce nouveau statut, et la pression qui va avec. Le directeur sportif de l'ASM sait pourtant qu'il est souvent difficile de repartir après un sacre.

"On sait ce qu'il est advenu pour le Racing la saison dernière..." Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

Les exemples ne manquent pas en effet. Car depuis le Stade Toulousain en 2012, aucun club n'a conservé son titre. "C'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire" reconnaît Rémy Grosso, "mais c'est nouveau pour moi, je sais que les Bordelais vont se dire qu'ils jouent le champion, mais pour nous, l'euphorie est passée" tempère l'ancien castrais, arrivé en fin de saison dernière à Clermont.

Cassang titulaire

Après deux matches de préparation à Toulon (26-29) et contre Pau à Issoire (35-14), les champions de France savent qu'ils seront l'équipe à battre. "On est attendu sur tous les terrains de France, mais c'était déjà le cas les années précédentes, ce sont de beaux challenges qui se dressent devant nous" apprécie le deuxième ligne Paul Jedrasiak.

Cette saison encore, tous les matches de l'ASM sont à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Rendez-vous ce samedi, à partir de 20h30...