Rugby Top 14: l'ASM ne doit pas faire de cadeau à Castres

Clermont-Ferrand, France

C'est la période des cadeaux. Les clermontois en ont fait un aux toulonnais dimanche dernier. Cette semaine, le club offre une place gratuite pour deux places achetées pour cette rencontre face à Castres. Mais il serait bon de s'arrêter là et de ne pas faire de cadeaux sur la pelouse. La seule générosité attendue chez les Jaune et Bleu sera offensive et devra se traduire en points marqués face au CO, en espérant le point du bonus offensif en plus.

Noël c'est fini et Toulon c'est fini aussi. On avance collectivement. Fritz Lee

Les clermontois se sont attardés sur ce match de Toulon au cours de la semaine. La séance vidéo de jeudi a appuyé là où ça fait mal comme l'a expliqué Alexandre Lapandry "on a une vidéo qui a bien piqué". Les joueurs de l'ASM savent ce qui ne va pas mais ils n'ont pas toujours la solution pour éviter d'alterner entre courant alternatif et courant continu, parfois au cours d'une même rencontre.

Le manque d'engagement est pointé selon Camille Lopez: "la base du rugby c'est l'engagement et c'est un ingrédient qu'on n'a pas mis à Toulon". Un problème à régler ce dimanche pour éviter de placer les castrais en situation favorable. Ils seraient ravis de jouer leur rôle préféré, celui de l'enquiquineur de service, capable de faire déjouer l'adversaire et de rafler la mise avec pas grand chose. C'est ce qui s'était passé il y a deux ans, déjà lors d'une rencontre de Boxing Day, avec une fin de match houleuse.

Des attaques efficaces contrairement aux défenses

Des castrais à la fois loin et proches des places de barragistes. Ils sont 11eme, pas terrible sur papier, mais dans ce Top 14 ultra serré, ils ont seulement un point de retard sur la 6eme place et l'ASM. Une équipe qui marque beaucoup, 274 points, 15 de plus que l'ASM avec la 3eme place du classement des attaques. En revanche, le CO encaisse aussi beaucoup de points, 13eme défense avec 285 points, juste devant l'ASM, 281 points.

Des statistiques qui laissent imaginer un match débridé mais la vérité des chiffres n'est pas forcément celle du terrain. La seule statistique qu'il serait bon de prolonger c'est le zéro pointé pour les victoires castraises à l'extérieur cette saison. Cela permettrait de maintenir à distance un adversaire potentiel pour les phases finales et puis surtout de ne pas prendre de retard par rapport aux autres concurrents aux six premières places. Pour ce faire, Franck Azéma a préparé une composition qui s'approche son équipe type du moment.

ASM - Castres Olympique, c'est une rencontre à vivre ce dimanche sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et Romain Martial, l'ailier d'Issoire qui a porté le maillot des deux équipes. Le rugby club, présenté par Matthieu Moebs, débutera à 17h45.