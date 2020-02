Rugby Top 14 : l'ASM reçoit un très bon Bordeaux

"Si on reste sur le niveau contre Pau, on ne passera pas". Franck Azéma sait bien qu'il faudra faire beaucoup plus pour battre Bordeaux. "C'est l'équipe la plus régulière, il y aussi la patte de Christophe Urios" ajoute le technicien clermontois. Car depuis qu'il est à la tête de l'équipe, l'ancien talonneur a fait franchir un cap à l'UBB. Régulièrement candidat aux phases finales ces dernières saisons, le club semble cette fois bien installé dans la première moitié du classement.

La victoire contre Lyon la semaine dernière a repositionné l'UBB à la première place. Historique pour le club depuis sa remontée dans l'élite. "L'ASM reste une référence de notre rugby" tempère Urios, "c'est une très très grande échéance ce week-end".

Ils sont premiers, ils le méritent, c'est logique... Morgan Parra, capitaine de l'ASM Clermont

Pour l'ASM, ce match contre Bordeaux est un test. "On doit faire mieux que ce qu'on fait en ce moment" ajoute Morgan Parra. Le capitaine est lucide. "On est 8 ou 9 équipes à batailler pour être dans les six".

Le match ASM-Bordeaux Bègles est à vivre en intégralité sur France Bleu pays d'Auvergne à partir de 20h30 avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet.