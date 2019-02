Rugby Top 14 : l'ASM reçoit Bordeaux-Bègles pour le premier doublon pendant le Tournoi des six Nations

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est un peu égoïste, mais je suis plus préoccupé par la venue de Bordeaux-Bègles que par l'équipe de France". Franck Azéma n'élude pas le marasme du rugby français, il est tout simplement pragmatique. Après un séjour au Japon, puis une semaine de vacances, les Clermontois retrouvent le Top 14. "On est dans une situation confortable, mais on vient de perdre à Castres, et pour la première fois sans bonus défensif, et du coup on est deuxième du classement, c'est anecdotique, mais on est deuxième" observe Benjamin Kayser, le talonneur de l'ASM, "on est pas si loin devant tous les autres".

#CompoASM Le capitaine du XV du chardon 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Greig Laidlaw débutera la rencontre face à l’ @UBBrugby à la mêlée de l’équipe composée par Franck Azéma. Il fait partie des 6 changements après la dernière rencontre de @top14rugby .#ASMUBB#YellowArmypic.twitter.com/CPsnM3RdjI — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 15, 2019

Avec Laidlaw, mais sans les internationaux français

Privée des internationaux français, l'ASM pourra toutefois compter sur le demi de mêlée Greig Laidlaw, une semaine avant le match contre l'Ecosse au stade de France.

Les Clermontois se souviennent qu'ils avaient concédé leur première défaite cette saison lors du match aller au stade Chaban-Delmas (23-19). "C'est une bonne équipe, qui est sur une bonne dynamique depuis qu'ils ont fait des changements en interne" prévient le technicien clermontois Franck Azéma. L'anglais Rory Teague a été démis de ses fonctions, et c'est Joe Worsley qui assure désormais l'intérim au poste d'entraineur en attendant l'arrivée de Christophe Urios la saison prochaine.

Je ne sais pas s'il y a une bonne période pour aller à Clermont... Brock James, ouvreur de l'UBB

Le public du Michelin va revoir Brock James sur la pelouse. L'ancien ouvreur de l'ASM connaît bien la maison, et met en garde ses partenaires, "pour la première fois depuis treize ans que je suis en France, ils ont eu une inter-saison de plus de quatre semaines, ils se sont bien préparés, et on voit ce que ça donne".

Le match UBB-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 14h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.