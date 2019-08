Rugby Top 14 : l'ASM reçoit La Rochelle en ouverture d'une saison impactée par la coupe du monde

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Vous allez découvrir de nouveaux visages". Avec un large sourire, Charlie Cassang passe déjà pour un ancien de la maison malgré ses 24 ans. En l'absence de dix internationaux retenus pour la coupe du monde, le demi de mêlée sait qu'il doit aussi prendre des responsabilités en attendant le rétablissement de Morgan Parra. Les trois recrues (Tadjer, Merrick et McIntyre) vont découvrir le Michelin. Les jokers et les espoirs compléteront l'effectif appelé à disputer les huit premiers matchs de Top 14.

Après deux défaites lors des matchs de préparation (La Rochelle à Limoges, et Lyon à Issoire), les Clermontois partent un peu dans l'inconnu au moment de lancer officiellement leur saison en accueillant les Rochelais. La finale de la Challenge Cup est désormais bien loin, et les maritimes sont moins impactés par la coupe du monde. Mais le défi est excitant, et l'entraineur, Franck Azéma, prêt à le relever. "C'est une nouvelle histoire qui commence, il y a une coupe du monde, on redémarre chaque année pour gagner des compétitons".

C'est comme toutes les rentrées, tu as envie d'y être... Franck Azéma

Mais le technicien sait aussi que son groupe va certainement manquer de repères. "On travaille dur depuis quatre semaines" ajoute Judicaël Cancoriet. e troisième ligne clermontois "C'est sur qu'on aurait préférer jouer pour notre pays, mais je suis à fond avec le club, on a échoué en finale la saison dernière, on échouer en finale la saison dernière, et comme toutes les équipes on se prépare pour gagner le Top 14, et c'est ce qu'on va essayer de faire". Malgré une bonne fin de saison, le troisième ligne clermontois n'a pas accroché le bon wagon pour la coupe du monde, et sera un atout de poids pour l'ASM.

"Le but, c'est bien gérer ces huit matchs pendant la coupe du monde, et de sortir avec le maximum de points" résume Charlie Cassang. Mais les Rochelais sont moins impactés par l'absence des internationaux. "Un premier match à Michelin, c'est un gros défi" tempère Jono Gibbes, l'entraineur des maritimes, qui connaît bien l'ASM. "On connaît leurs qualités, finalistes du Top 14, on les a joué trois fois la saison dernière".

C'est un beau challenge pour démarrer la saison, on est très excité d'aller là-bas... Brock James, ouvreur du Stade Rochelais

Les deux équipes se connaissent par coeur. Et le public va revoir Brock James sous le maillot rochelais. L'ouvreur australien, entraineur-joueur la saison dernière à Bordeaux, s'est lancé un dernier défi. "Je dois avoir 20 ans de plus que le plus jeune joueur ici, mais pour le moment ça va".

ASM-La Rochelle, comme tous les matchs en intégralité cette saison encore, c'est à vivre sur France Bleu Pays d'Auvergne. Rugby Club dès 16h30.-