Rugby Top 14 : l'ASM reçoit le Racing éliminé en coupe d'Europe

Qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup, les Clermontois affrontent les Franciliens ce dimanche au stade Marcel-Michelin. Eliminé en Coupe d'Europe le week-end dernier, le Racing n'a plus que le Top 14 à jouer.

"Ils n'ont pas pris 40 points non plus". Franck Azéma ne croit pas un instant que les Racingmen sont traumatisés après leur élimination en coupe d'Europe. "Ils ont perdu 21-22 face à Toulouse, mais ils auraient tout aussi bien pu l'emporter en fin de match" tempère l'entraineur de l'ASM. Sauf que les ciel et blanc se sont inclinés face à Toulouse. Des Toulousains qui se sont même imposés à deux reprises à l'Aréna cette saison. Comme les Clermontois l'avaient fait avant eux en début de saison lors du match aller (17-40).

C'est difficile à digérer, on n'a plus que le championnat... Laurent Labit, co-entraineur du Racing

A l'inverse, les Clermontois restent en course dans les deux compétitions. Une semaine avant d'aller défier Toulouse, l'ASM veut conserver son invincibilité à domicile et faire un pas de plus vers la qualification directe en demi-finale du Top 14.

💬 | Les déclas | @ASMOfficiel vs Racing 92



"Il nous reste 6 matchs pour nous qualifier dans le TOP 6"



Découvrez les déclas de @BriceDulin, @lauretwenceslas & Laurent Labit avant le déplacement à Clermont !#ASMR92pic.twitter.com/7DXSaOjOQl — Racing 92 (@racing92) April 4, 2019

"Ce sera un Racing revanchard" annonce Camille Lopez. L'ouvreur international connaît cette situation, "je me souviens de la finale de coupe d'Europe en 2015, nous avions perdu, mais ensuite on avait rebondi en Top 14". Jusqu'au stade de France précisément...

La saison dernière, les Franciliens étaient venus s'imposer au Michelin en quart de finale de la coupe d'Europe, avant de s'incliner en finale. Comme en 2016. Cette année, les Racingmen avaient là encore battu les Clermontois à Rennes en demi-finale du top 14, et avaient ensuite remporté le Bouclier de Brennus.

l'ASM avait lancé sa saison à l'Aréna

"On va essayer de se focaliser sur le contenu, et sur notre attitude, plutôt sur le résultat" ajoute Laurent Labit. Un résultat qui va pourtant compter. La victoire enverrait quasiment directement l'ASM en demi-finale, mais elle relancerait aussi complètement le Racing en top 14.

Le match ASM-Racing est à vivre en intégralité ce dimanche, à partir de 16h30, sur France Bleu Pays d'Auvergne.