Rugby Top 14 : l'ASM reçoit Pau, avec Morgan Parra, et veut remettre les pendules à l'heure

Le lapsus était prémonitoire. En déclarant avant le match à Brive, "le derby commence à 17 heures", Bernard Goutta ne pensait si bien dire. Car si c'est bien à 16h50 que le coup d'envoi fut donné comme prévu, l'entraineur des avants aura du patienter jusqu'à la mi-temps pour entrevoir une réaction clermontoise. "Il y a eu de la colère, et de la frustration" confirme Franck Azéma. "Ça fait deux fois qu'on est en retard à l'allumage" ajoute le technicien après les entames ratées à Bayonne, et au Stadium dimanche dernier.

Ce premier bloc de quatre matchs s'achève donc avec la venue de Pau. "Moi j'ai plutôt envie de jouer" lâche Etienne Falgoux, qui aurait préféré enchaîner plutôt que de regarder l'ouverture de la coupe du monde à la télévision. Car le pilier gauche de l'ASM, qui était réserviste, a du renoncer à défendre ses chances jusqu'au bout en raison d'une blessure aux ischios. "Il a fallu le temps pour avaler la pilule" confirme le bessard, "j'aurai peut-être des regrets dans 20 ans, mais quand le corps lâche, il faut savoir l'accepter".

Avec l'absence des internationaux, le retour d'Etienne Falgoux, mais également celui d'Alexandre Lapandry, ce sont deux joueurs cadres qui reviennent, et c'est une bonne nouvelle pour l'ASM. "J'ai pu me soigner" apprécie le troisième ligne, impatient lui aussi de retrouver le terrain. "On a un beau défi qui nous attend, contre une belle équipe de Pau". Mais des palois qui n'ont plus gagné au Michelin depuis 2002.

Le match ASM-Pau est à vivre en intégralité ce samedi, à partir de 17h45, sur France Bleu Pays d'Auvergne.