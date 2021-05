Rugby Top 14 : L'ASM remporte le derby du Massif Central face à Brive (37-27)

Les clermontois savaient qu'ils devaient l'emporter ce samedi au Michelin en vue des phases finales... Ils l'ont fait. Un succès qui aurait pu être bonifié pour l'ASM qui s'est fait peur dans le dernier quart d'heure. Au classement, les jaunes et bleus volent la 3e place au Racing 92.

Très bonne entame de match des clermontois qui ouvrent le score à la 7e minute avec un premier essai de Kotaro Matsushima. Il aura fallu attendre 20 bonnes minutes pour que le CAB débloque le compteur. Les brivistes cumulent les fautes et le précieux pied de Morgan Parra permet à l'ASM de creuser l'écart (20-6 à la pause).

Au retour des vestiaires, les jaunes et bleus en infériorité numérique après le carton jaune infligé à Sébastien Vahaamahina voient leurs adversaires revenir dans le match, essai de Kitione Kamikamica à la 51e minute. L'ASM qui a temporairement possédé le point de bonus offensif a renoué avec ses mauvaises habitudes. Les brivistes pourtant affaiblis par la crise sanitaire et n'ayant plus joué depuis 35 jours profitent largement de la période de flottement des clermontois en inscrivant coup sur coup 2 essais (70e, 72e minute).

Les jaunes et bleus se sont fait peur mais sécurisent la victoire, score final 37-27. Un succès qui permet à l'ASM de récupérer la 3e place du Racing 92 avant d'affronter les ciel et blanc samedi prochain.