Rugby Top 14 : l'ASM s'impose à Agen 28 à 13

Une semaine avant le quart de finale de a Challenge Cup face aux anglais de Northampton, les Clermontois se sont imposés à Agen et font un pas de plus vers la qualification directe en demi-finale du Top 14.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On savait que ce serait difficile en début de match". Franck Azéma connaît le contexte au stade Armandie, et l'entraineur de l'ASM était souriant après la victoire dans le Lot-et-Garonne. "Ils ont été agressifs, avant de baisser un peu physiquement et de faire des fautes".

#Presse#FAzema « on est tombé face à une équipe agenaise très agressif. Cela a été tres poussif et il a fallu du temps pour retrouver de la cohésion. Le résultat nous permet de petit à petit nous construire un matelas plus épais. » pic.twitter.com/HGDoIFc5bm — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 23, 2019

Contrés et parfois maladroits en première période, les Clermontois s'en sont remis au pie de Morgan Parra, particulièrement efficace face aux poteaux agenais. Auteur de 20 des 28 points de son équipe, il a encore été très précieux, avant de céder sa place à Greig Laidlaw. Mais c'est la mêlée fermée qui aura le socle de la victoire. "On leur a fait mal" apprécie Didier Bès, entraineur de la mêlée clermontoise, "c'était un passage obligée".

#Presse@ArthurIturria « c’est loin d’être parfait mais la victoire est au rendez vous et c’est le plus important face à une équipe agenaise difficile à battre. On peut désormais basculer sur le match de la semaine prochaine. » pic.twitter.com/rAuq0nA9X6 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 23, 2019

Avec un essai de Nick Abendanon, et une dernière pénalité de Greig Laidlaw, l'ASM a conforté sa deuxième place au classement, et a pris une sérieuse option sur la qualification directe en demi-finale du Top 14.

Un tout autre match la semaine prochaine contre Northampton... Benjamin Kayser, talonneur de l'ASM.

Désormais sur la voie royale en Top 14, les Clermontois vont maintenant basculer sur la Challenge Cup. "C'est très excitant" confirme Franck Azéma, "ce sera le premier match éliminatoire de la saison" poursuit Arthur Iturria.

L'ASM recevra les anglais de Northampton dimanche prochain à 19 heures au stade Marcel-Michelin.