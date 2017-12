Rugby Top 14 : l'ASM s'impose sans bonus contre Agen

ALes Clermontois se sont imposés 35 à 26 contre Agen ce dimanche lors de la douzième journée du Top 14. Mais l'ASM n'a pas décroché le bonus offensif. Et a peut-être perdu Luke McAlistair, qui pourrait avoir une main cassée, avant la double confrontation avec les Saracens en Champions Cup.

Il n'a pas attendu très longtemps avant de venir s'exprimer devant les micros et les caméras. Franck Azéma était particulièrement énervé. "on a fait un match de merde" lance l'entraineur clermontois, "un match minable, quand on veut préparer la coupe d'Europe, c'est pas la meilleur façon de le faire, si on joue comme ça on en prendra 80 sur les deux matches".

Pourtant les clermontois avaient idéalement débuté cette rencontre avec un essai par Sébastien Vahaamahina sur la première action. Mais la suite allait être bien différente. Concassés en mêlée fermée, les Agenais ont joué crânement leur chance, en inscrivant 4 essais. "On a pas su s'adapater en mêlée" regrettait Mauricio Reggiardo, l'entraineur d'Agen, "mais il y a de la fierté, car on venait chez les champions de France, et on a pas joué petit bras". Le SUA aurait pû arracher un bonus défensif sur la dernière action du match.

En seconde période, les Clermontois essayaient de mettre leur jeu en place. Mais en vain. "On est en colère après nous même" reconnaît le capitaine Damien Chouly, qui faisait son retour à la compétition après trois mois d'absence et une opération du rachis cervical, "on a pas respecté les principes de base, on s'est mis la pression, on a pris trop d'essais, on va affronter les Saracens la semaine prochaine et si on reproduit ce genre de prestation ça peut faire très mal".

Fracture de la main pour McAlistair ?

Au delà de la performance du jour, l'ASM a peut-être aussi perdu Luke McAlistair. Le néo-zélandais, arrivé la semaine dernière en tant que joker médical, a quitté le terrain prématurément pour aller passer des examens médicaux. Mais le diagnostic pourrait être une fracture de la main. Ce qui serait évidemment un nouveau coup dur pour les Clermontois.

L'ASM va maintenant retrouver la coupe d'Europe, pour deux matches contre les Saracens, le premier dimanche prochain à l'Allianz Park à Londres.