Rugby Top 14 : L'ASM s'incline, Montpellier arrache son billet pour les phases finales (27-28)

C'était un match décisif pour les montpelliérains ; contrat rempli pour les hommes de Vern Cotter qui se sont imposés de justesse face à l'ASM. Audacieux et courageux le MHR a réalisé une première période intense grâce notamment à trois pénalités de Paillaugue et un essai de Delommel (14-16 à la mi-temps).

Au cours d'un deuxième acte survolté, les montpelliérains se sont qualifiés sur le fil grâce à l'en-avant de l'ASM à la 77ème minute.

Le Racing, La Rochelle et Montpellier joueront donc les barrages ; le Racing accueillera La Rochelle et le MHR jouera à Lyon. L'ASM affrontera en demi-finale le vainqueur du second barrage.