Rugby Top 14 : l'ASM sans pression à Toulon

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

La page est tournée. Elle était belle. Mais il faut passer à autre chose. "On en a bien profité" confirme Charlie Cassang, animateur en chef des festivités après la victoire en Challenge Cup."Il reste deux matchs à Toulon, puis contre Montpellier qui viendra peut-être chercher sa qualification au Michelin, on sera bien préparé pour la demie" poursuit le jeune demi de mêlée clermontois. La blessure de Morgan Parra lui offrant, de fait, du temps de jeu pour la fin de saison.

Je n'aurai jamais souhaité ça à Morgan, mais c'est bien pour moi et je me prépare à jouer les phases finales... Charlie Cassang, demi de mêlée de l'ASM

"2019 commence maintenant". Eric de Cromières a soldé les comptes de la saison dernière. Devant les supporters réunis au Michelin pour la célébration du troisième titre (record des Harlequins égalé) en Challenge Cup, le président de l'ASM s'est projeté.

#Presse#FAzema” Capitaliser de la confiance en ramenant un trophée est toujours intéressant, maintenant nous avons basculé sur nos objectifs en @top14rugby et nous devons nous servir des 2 matches à venir pour continuer de construire notre demi-finale. “ pic.twitter.com/goTjeg6dZ9 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 17, 2019

Ces deux dernières rencontres sont aussi l'occasion de donner du temps de jeu à ceux qui en manque. Et parmi eux, il y a Judicaël Cancoriet. "J'ai bien récupéré, mais ça va piquer certainement" anticipe le troisième ligne, victime d'une rupture du muscle pectoral, et qui revient avant l'échéance prévue. "On était sur quatre mois, et donc une fin de saison, maintrenant ce n'est que du bonus".

#Presse 🎙 @JCancoriet “À un moment, je pensais que ma saison était terminée, reprendre avant la fin n’est que du bonheur et un beau challenge à relever. “ pic.twitter.com/CUPAoqOWzY — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 17, 2019

Le match Toulon-ASM est à vivre en intégralité, ce dimanche, à partir de 20h45, sur France Bleu Pays d'Auvergne.