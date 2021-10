Rugby Top 14: l'ASM passe un gros test à Bordeaux ce samedi

Un chiffre symbolise le défi qui attend les clermontois ce samedi à Bordeaux: 227. C'est le nombre de points inscrit par l'UBB depuis le début de la saison, 28,3 points par match. Les bordelais possèdent la meilleure attaque du Top 14 (7 points de plus que Toulouse) avec notamment 26 essais inscrits. Et la quatrième défense du championnat (154 points encaissés), ce qui explique leur belle deuxième place actuelle. L'équipe de Christophe Urios est la seule à pouvoir tenir le rythme du Stade Toulousain et a fait le trou sur ses poursuivants: 6 points d'avance sur le LOU, le troisième.

L'ASM a 10 points de retard sur son adversaire du week-end mais l'équipe semble sur la bonne voie. En tout cas si on "évacue" la bouillie de la première mi-temps face à Pau samedi dernier. Une "première mi-temps qui n'existe pas. Je ne sais pas qui était dans les maillots jaunes" ironise Jono Gibbes. L'entraîneur clermontois préfère se concentrer sur la seconde période de ses joueurs, plus conforme à ce qu'il attend de son XV. Il retient aussi les performances à Montpellier ou face au Racing pour ressentir que son équipe est en progrès.

Malgré tout, l'ASM reste encore parfois sur courant alternatif. La prochaine étape est maintenant de tenir toute une rencontre à haute intensité. Pourquoi pas à Bordeaux? Ce sera nécessaire d'ailleurs pour aller chercher un résultat. Même privé de Matthieu Jalibert, leur ouvreur retenu en équipe de France (ainsi que Cameron Woki, Maxime Lucu et Yoram Moefana), les bordelais restent un collectif redoutable. D'ailleurs Christophe Urios, dans son style inimitable, le rappelle "on va pas chialer. On sait qu'il n'y aura pas Matthieu donc on a besoin de hausser notre niveau pour que le collectif soit encore plus fort"

Un match d'avants?

Les clermontois devront aussi faire sans leur ouvreur puisque Camille Lopez sera indisponible jusqu'à la trêve internationale. Damian Penaud est lui aussi en Bleu, une absence à laquelle s'ajoute celle d'Alivereti Raka, blessé au bras. Un gros manque côté ASM tant les deux ailiers ont fait des étincelles samedi dernier. Raka qui est d'ailleurs le second meilleur marqueur d'essai du Top 14 avec cinq essais.

Pas certain de toutes façons que cette rencontre soit un match pour ailiers. Il devrait beaucoup pleuvoir ce samedi sur Bordeaux, peut être plus à l'heure tardive de la rencontre mais la pelouse sera probablement bien humide. De quoi donner un peu plus de travail aux avants pour une conquête qui sera essentielle. La seconde ligne inédite, Vahaamahina - Lavanini, devrait faire du bien, tout comme la 3eme ligne, très solide. De quoi partir en Gironde avec des ambitions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

UBB - ASM, c'est une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne, comme tous les matches de l'ASM. Le Rugby Club commence à 20H45 ce samedi.