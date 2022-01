Rugby Top 14: l'ASM se déplace à Pau pour rester au contact

Après huit déplacements cette saison (sept en Top 14 et un en Coupe d'Europe), l'ASM n'a remporté qu'une seule victoire à l'extérieur, c'était en octobre à Montpellier. Une performance moyenne loin du stade Marcel Michelin qui ne permet pas aux clermontois d'espérer mieux que la septième place actuelle. Ils doivent faire mieux pour s'installer dans les six premiers et se qualifier pour les phases finales.

Cela passera impérativement par quelques succès à l'extérieur d'ici la fin des phases régulières. Commencer par aller gagner à Pau serait une excellente idée. Même si Jono Gibbes est resté en Auvergne, positif au Covid19, les joueurs de l'ASM connaissent la mission fixée par leur entraîneur.

Première titularisation pour Michet à l'ouverture

A l'aller, les joueurs de l'ASM avaient eu du mal à venir à bout d'une Section Paloise accrocheuse (42-20). Les clermontois avaient été perturbés par la sortie après trois minute de Camille Lopez et l'entrée en jeune de Gabin Michet. Le jeune ouvreur originaire de Beaumont n'avait que deux minutes de Top 14 dans les jambes, il découvrait pour la première fois le plus haut niveau.

Et Pau lui réussit bien puisque c'est au stade du Hameau qu'il doit connaître sa première titularisation en jaune et bleu. Il formera la charnière avec Morgan Parra qui sera chargé de le cornaquer. Une récompense pour Michet mais aussi la confirmation que le staff n'a plus confiance en JJ Hanrahan et pense déjà à la saison prochaine. Pour le reste, pas de grande surprise dans l'équipe annoncée ce samedi, avec les retours de Naqalevu et Matsushima parmi les trois quart. A noter que les deux joueurs laissés à disposition par le XV de France, Daniel Bibi Biziwu et Tani Vili, ne figurent pas dans le groupe pour ce déplacement.

Pau - ASM, c'est évidemment une rencontre à vivre ce dimanche à 18 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne. Commentaires de Julien Oury.