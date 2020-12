Rugby Top 14 : l'ASM se méfie de la réaction de Montpellier

_"_Il n'y a pas d'euphorie". Adrien Pélissié résume bien les choses avant de recevoir Montpellier ce vendredi soir en match d'ouverture de la 11e journée du Top 14. Le premier à huis-clos au Michelin. Vainqueurs à Castres (14-40) avec le bonus offensif la semaine dernière, les Clermontois veulent garder les pieds sur terre. "Je ne veux pas m'avancer et dire que c'est en train de prendre ou quoi ce soir parce qu'on n'a pas fait la moitié du championnat" prévient l'ancien aurillacois arrivé de Bordeaux à l'intersaison.

Battus à domicile par l'UBB (22-23) le week-end dernier, les Montpelliérains ont concédé la deuxième défaite sur leur pelouse après celle contre Pau en début de saison. Mais ils voudront reprendre leurs bonnes vieilles habitudes au Michelin. Car si le MHR s'est incliné l'an dernier (20-13), il restait sur une série de cinq victoires d'affilée à Clermont.

Fin de série pour Montpellier en 2019

Une statistique que n'a pas oublié Franck Azéma. "Tu peux pas te dire ça va être tranquille ce week-end" poursuit le technicien clermontois, "mais on est dans les clous, et surtout pas en train de se dire qu'on a un joker, sinon ca veut dire que tu acceptes de perdre, et on n'est pas en train de penser ça".

Le match piège, c'est quand tu ne respectes pas l'adversaire, alors que là, tout le monde est en alerte... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

A Montpellier aussi, c'est l'alerte. Pas maximale puisque le président du club Mohamed Altrad a conforté son entraineur cette semaine. Mais Xavier Garbajosa sait pertinemment que le signal n'est jamais très rassurant. Avec seulement deux victoires, mais trois matchs en retard, Montpellier a besoin de points.

Le match ASM-Montpellier est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet.