Rugby Top 14 : l'ASM se méfie du grand méchant LOU

Battus à Bordeaux la semaine dernière, les Clermontois veulent se relancer avant la trêve. L'ASM veut mettre un terme à la série de victoire du LOU, seule équipe invaincue depuis le début de la saison. Les Lyonnais n'ont plus perdu depuis la demi-finale du Top 14 en juin dernier contre... l'ASM.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est la meilleure équipe de ce début de saison". Davit Zirakashvili résume le sentiment général. Seule équipe invaincue, après sept victoires en sept matchs, le LOU croque tout son passage. "Lyon se construit depuis quelques années, et là ils sont au sommet" poursuit le pilier de l'ASM, qui veut profiter de sa seizième, et dernière saison en jaune et bleu. "Ma décision est prise, c'est ma dernière année, chaque fois que je mets le maillot, je profite".

Davit Zirakashvili raccrochera les crampons à la fin de la saison © Radio France - Jean-Pierre Morel

Si les Lyonnais caracolent en tête du Top 14, ce dernier match avant la trêve va permettre à l'ASM de valider, ou pas, ce début de saison. "Je ressasse, mais j'espère qu'on ne vas traîner cette défaite à domicile contre Pau comme un boulet toute la saison" prévient Morgan Parra. Egalement battus à Brive et à Bordeaux, les Clermontois seraient en effet bien inspirés de s'imposer pour rester dans le bon wagon.

Dernière défaite contre l'ASM pour Lyon

"Ce n'est pas un hasard s'ils ont joué les demi-finales depuis deux ans" ajoute Franck Azéma. Et si l'ASM se méfie du grand méchant LOU, les Clermontois sont aussi les derniers à avoir battu les Lyonnais à Bordeaux en juin dernier à Bordeaux en demi-finale du Top 14. "Il y a aussi maintenant cette notion de derby de la grande région, cette rivalité est bien là" ajoute l'entraineur clermontois.

On a envie que ça continue... Pierre Mignoni, entraineur du LOU

Avec un seul joueur au Japon (Pierre-Louis Barassi), le LOU est une des équipes les moins impactée par la coupe du Monde. Et les Lyonnais en profitent pleinement.

