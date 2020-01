Rugby Top 14 : une victoire est capitale pour l'ASM face au Stade Français

Après la Champions Cup, et avant la trêve internationale pour l'ouverture du Top 14, les Clermontois retrouvent le Top 14 ce samedi au Michelin avec la venue des parisiens du Stade Français. Les deux équipes ont besoin de points. Les parisiens pour le maintien, l'ASM pour revenir dans les six.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Il ne doit pas y avoir de relâchement". Après avoir bouclé la phase qualificative de la Champions Cup avec un quart de finale à jouer au Michelin début avril, les Clermontois savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de baisser la garde en Top 14 avant de profiter de quelques jours de vacances bien mérités.

Douze matchs d'affilée

Car ce match contre le Stade Français est le douzième, sans interruption, depuis la coupe du monde. "Il va y avoir une coupure après, mais là on est focus sur la venue des parisiens" prévient Franck Azéma. L'entraineur de l'ASM ajoute "ils ne sont pas à leur place".

Car depuis le départ du sud-africain Heyneke Meyer, le Stade Français va mieux. "Il y a de la qualité, il y a eu du changement au sein de la direction, je connais aussi très bien Laurent Sempéré, et je sais qu'ils sont revenus aux bases" poursuit Franck Azéma.

On sait qu'on tombe sur os... Laurent Sempéré, co-entraineur du Stade Français

Avec désormais deux anciens joueurs, Julien Arias et Laurent Sempéré, aux commandes de l'équipe, le club est revenu aux sources. Treizième du classement, le Stade Français vient d'enclencher une dynamique positive avec deux victoires contre Pau et Toulouse à Jean Bouin, et un match nul à Montpellier. Et si Gaël Fickou et Sekou Macalou sont restés avec l'équipe de France, Kilan Hamdaoui et Lester Etien ont été laissés à la disposition du club.

Le retour du Judi

Côté clermontois, Penaud et Fischer, eux aussi, sont restés à Nice. Mais l'ASM pourra compter sur le retour de Judicaël Cancoriet. Blessé au muscle pectoral le 9 novembre à Toulouse, il retrouve la compétition avec enthousiasme. "Je vais essayé d'apporter mon petit truc" savoure le troisième ligne.

Le match ASM-Stade Français est à vivre en intégralité ce samedi dès 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et Romain Martial.