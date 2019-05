Rugby Top 14 : l'ASM va décider du destin de Montpellier au Michelin

La phase qualificative va délivrer son verdict ce samedi. Toulouse et l'ASM sont déjà en demi-finale, le LOU recevra en barrage. Mais quatre équipes (Racing, Castres, Montpellier et la Rochelle) se disputent les trois derniers billets. Et c'est au Michelin que le destin de Montpellier va se jouer.

"Si on peut les sortir des phases finales, on ne va pas s'en priver". Damien Chouly sait que les Montpelliérains seront très dangereux s'ils parviennent à se qualifier. Le troisième ligne connaît l'enjeu sportif, mais il sait également que, pour lui comme pour ceux qui vont quitter le club, ce sera un match particulier.

Montpellier doit faire mieux que la Rochelle

"On ne veut pas jouer le rôle d'arbitre, on se focalise sur nous" prévient Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM. Mais depuis la semaine dernière, Montpellier a repris la sixième place à la Rochelle. Et les monptelliérains seront qualifiés s'ils s'imposent au Michelin avec le bonus offensif. Si ce n'est pas le cas, ils devront faire mieux que les Rochelais qui reçoivent l'Union Bordeaux-Bègles déjà éliminée.

On a besoin d'un match dur, et on va l'avoir... Franck Azéma, entraineur de l'ASM Clermont

"On ne peut pas attendre la date de la demi-finale, le contexte fait que Montpellier a besoin d'une victoire bonifiée, on le sait, nous on veut gagner ce dernier match au Michelin". S'il s'en défend, Franck Azéma sait pourtant que ce faisant, il écarte un dangereux rival pour les phases finales.

Car en arrachant le bonus offensif en toute fin de match contre le Stade Français la semaine dernière, le MHR a repris la main au meilleur moment. "Ça va nous endurcir" prévient Vern Cotter, "si on arrive à produire une performance pour gagner, alors peut-être qu'on sera qualifié, et si on est dans le six, alors ça repart".

Si on est dans les six, ça repart... Vern Cotter, entraineur de Montpellier

