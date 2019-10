Rugby Top 14 : l'ASM va déguster un bon Bordeaux

George Moala et les Clermontois n'ont plus gagné depuis trois ans à Bordeaux

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On va se frotter à ce qui se fait de mieux en ce début de saison". Morgan Parra ne fait pas de la langue de bois. Ou alors du bois de la forêt de Tronçais dont on fait les meilleurs tonneaux pour le Bordeaux. Car les deux matchs à venir, avant la trêve en raison de la coupe du monde, sont périlleux pour l'ASM. "On va se déplacer à Bordeaux, puis recevoir le LOU" poursuit le demi de mêlée clermontois, "Bordeaux a de grosses ambitions depuis quelques saisons, et le LOU aussi".

Jouer le dimanche à 21 heures, c'est la classe, d'habitude je regarde le PSG... Christophe Urios, entraineur de l'UBB

L'ASM va donc se coltiner en une semaine les deux premiers du classement. Le LOU, seule équipe invaincue, la semaine prochaine au Michelin, et Bordeaux, son dauphin, ce dimanche au stade Chaban-Delmas.

Avec six joueurs retenus au Japon, l'UBB n'est pas l'équipe la plus impactée par la coupe du monde. Et les résultats sont là pour en attester. Une seule défaite à Lyon, la semaine, dernière, un match nul à Montpellier, et quatre victoires, dont celle à Castres, le Bordeaux assemblé par Urios semble être un bon cru. "C'est bien pour le club" se satisfait l'ancien entraineur de Castres.

En venant d'Aurillac, c'est une fierté de débuter un match de Top 14 à Bordeaux... Marc Palmier, ouvreur de l'ASM

Pour les Clermontois, la priorité semble être la réception de Lyon la semaine prochaine avant la trêve, et l'équipe a été largement remaniée. Avec notamment une charnière composée du sud-africain Rudy Paige à la mêlée, et du jeune Marc Palmier, 20 ans, à l'ouverture. "C'est super, mais il y a forcément un peu de pression, on rêve tous les jeunes de débuter un match en Top 14" ajoute le joueur formé à Aurillac. Mais le défi est de taille, car si l'ASM s'est imposée trois d'affilée à Bordeaux entre 2015 et 2017, les Clermontois ont depuis perdu les trois derniers matchs.

Bordeaux Bègles-ASM, un match à vivre en intégralité ce dimanche dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.